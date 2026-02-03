MOBILITAT
Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest dimarts
El servei ferroviari es recupera progressivament
Una incidència als sistemes de senyalització al centre de control d'Adif ha obligat a suspendre la circulació de Rodalies dos cops durant el matí. La primera vegada ha estat a les 7.10 hores, quan s'ha registrat la incidència al centre de control i això ha obligat a aturar tot el servei «per seguretat», segons ha indicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.
Passats cinc minuts, el servei s'ha començat a reprendre de forma gradual, però la incidència s'ha reproduït passats pocs minuts de les vuit del matí i la circulació ha tornat a quedar suspesa durant uns altres cinc minuts, segons Renfe. Un cop restablerta, es recupera progressivament la circulació de trens de totes les línies.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que encara que les incidències hagin estat «pocs minuts» repercuteixen en el servei, on la recuperació «no és immediata, sinó gradual».
«No hauria de ser habitual», ha dit Carmona sobre la situació provocada aquest matí per la caiguda del sistema d'Adif. El portaveu de Renfe ha evitat especular sobre les causes de la incidència i ha dit que ara es concentren en garantir la mobilitat.
«Ara estan circulant els trens», ha reiterat el portaveu de Renfe, que malgrat tot ha admès que no podia garantir que no es puguin produir noves incidències.
«Es com si em pregunta si no hi haurà cap accident a les carreteres catalanes fins a migdia, ningú li ho garantirà, però sí que fem tota la feina per evitar possibles incidències», ha argumentat.
Carmona ha defensat «l'esforç» dels equips de Renfe, Adif i el Govern per garantir el servei, i ha dit que hi «posen la pell». «No és agradable informar que la circulació ha estat interrompuda cinc minuts», ha explicat, assegurant que voldrien oferir «el servei que mereixen els viatgers de Rodalies».