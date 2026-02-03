MOBILITAT
Macias afirma que la segona incidència a Rodalies ha estat un «reajust»
El Govern inicia el procés per mantenir la suspensió de les ZBE i demana a Renfe reforçar alguns dels trams en autobús
El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha afirmat que el servei ha quedat «restablert» després que aquest dimarts al matí s'hagi suspès dos cops per una incidència al centre de control d'Adif. «La informació que hi ha és que el servei en aquests moments està restablert», ha dit. Ha afegit que la segona suspensió, poc després de les 8h, ha estat «molt breu» i que s'ha tractat «simplement d'un reajust»derivat de la primera suspensió. Sobre la primera, ha indicat que els han informat que l'aturada ha estat «d'uns 10 minuts».
D'altra banda, ha anunciat que el Govern ha iniciat el procés per mantenir la suspensió de les zones de baixes emissions (ZBE) i ha demanat a Renfe que reforci els serveis amb autobús en algunes línies.
Macias ha explicat que el Govern ha pres diverses iniciatives en veure que la situació «s'anava perllongant» i que el servei ferroviari no ha recuperat encara la normalitat. La primera d'aquestes iniciatives és mantenir la suspensió de les ZBE. Per fer-ho efectiu, la directora general de Qualitat Ambiental es va dirigir aquest dilluns als ajuntaments i a l'àrea metropolitana de Barcelona, que són els ens competents, per poder fer el decret de continuïtat de la suspensió.
Macias ha explicat que aquesta era una demanda de les plataformes d'usuaris, que havien fet específicament per al cas de Tarragona, però que s'aplicarà per al conjunt de ciutats que estan obligades a tenir ZBE.
Reforç dels serveis alternatius per carretera
D'altra banda, ha explicat que han demanat a Renfe el reforç i l'ampliació d'alguns dels serveis que s'estan prestant amb autobusos en diverses línies.
Una d'aquestes és l'R8, que feia servei alternatiu de Mollet a Martorell, però a partir d'aquest dimecres el servei s'iniciarà a Granollers, segons ha indicat el comissionat. Això servirà, segons Macias, per reforçar el tram de Granollers a Mollet, en constatar que va «molt carregat» i a on els usuaris demanaven aquest reforç.
D'altra banda, les plataformes d'usuaris també havien expressat les seves queixes pel servei alternatiu que afecta Reus i Valls, i a la seva connexió amb Barcelona, per la situació dels regionals del sud. Davant d'això, el Govern ha transmès a Renfe la necessitat que complementi aquests serveis alternatius.
En tercer lloc, el comissionat ha indicat que també vol que es torni a analitzar el servei per carretera que ja estava establert a l'R3 per obres, per tal que es puguin adaptar i ampliar els horaris a l'actual realitat, derivada de la crisi a Rodalies.
«Des del Govern s'ha indicat a Renfe que, com més aviat millor, reforci i millori aquests serveis», ha resumit.