SOCIETAT
Paneque demana a Renfe i Adif canvis instantanis, noves inversions i que assumeixin responsabilitats
La consellera considera «intolerable» que s’iniciés el servei dissabte i la manca de manteniment preventiu
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat a Renfe i Adif «que prenguin decisions immediates, que assumeixin les responsabilitats que els pertoquin, i que signifiquin canvis instantanis, immediats, acompanyats de noves inversions».
En roda de premsa després d’una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies, Paneque ha situat dos motius per la petició de responsabilitats: d’una banda, que s’iniciés el servei dissabte tot i que prèviament el Govern havia comunicat la suspensió del tràfic ferroviari; i de l’altra, la manca de manteniment preventiu de la infraestructura.