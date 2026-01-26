MOBILITAT
Una maquinista de Rodalies: «Estem cansats perquè els que donem la cara som nosaltres»
Els sindicats creuen que la incidència d’aquest dilluns és culpa de la falta de finançament
L’Elisabet Ramos, una maquinista de Rodalies, ha lamentat les reiterades incidències al servei ferroviari: «Estem cansats, perquè al final qui està donant la cara i estem al tren som nosaltres, no ells». En declaracions a l’ACN, ha preguntat si no seria «més convenient» comprovar que tot funciona correctament abans de donar l’ordre de sortida dels trens. «Ja no només per nosaltres, sinó pels viatgers, estaran un altre cop enfadats i emprenyats», ha lamentat Ramos, afiliada a la CGT.
Per la seva banda, els sindicats CCOO i Semaf han atribuït la incidència d’aquest dilluns al servei de Rodalies a la falta de finançament a la xarxa ferroviària en els últims anys.«Si el CTC no funciona, nosaltres no podem circular», ha explicat Ramos, que ha detallat que és una incidència «habitual» que provoca que per seguretat no es pugui circular. «Necessitem seguretat per a tothom», ha reivindicat.
Així mateix, ha criticat que no estan prou informats del que passa a la xarxa, i que actualment no saben com actuar davant d’un temporal: «Què hem d'esperar quan hi hagi un temporal? Bona pregunta, què hem d'esperar?», ha dit irònicament.
Per la seva banda, el coordinador del sector ferroviari de CCOO, Pau Mercè, ha reivindicat en declaracions a l’ACN que cal «replantejar el sistema ferroviari per tal d’oferir un servei digne», mentre que el secretari general de Semaf, Diego Martín, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la falta d’inversió no només es produeix a Catalunya, sinó que també s’estén al conjunt de la xarxa de mitjana distància de l’Estat.
Preguntat pels trens que van sortir dissabte quan el Govern va anunciar que no hi hauria servei, ha defensat que els combois que van sortir tenien el vistiplau de Renfe.