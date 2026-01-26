MOBILITAT
Les plataformes d'usuaris preparen una manifestació unitària per respondre al caos de Rodalies
«És un llast pel desenvolupament social i econòmic del país», exposen des de Dignitat a les Vies
Les plataformes d'usuaris del ferrocarril preparen una manifestació unitària per protestar pel caos de Rodalies. Serà a Barcelona, si bé la data s'anunciarà en les properes hores. Les entitats convocants volen que s'hi adhereixin també entitats civils i econòmiques.
«La situació de Rodalies és lamentable, és un llast pel desenvolupament social i econòmic del país», ha exposat Adrià Allo, portaveu de Dignitat a les Vies. Així mateix, ha afegit que el ferroviari és «un servei que s'ha anat degradant progressivament els últims anys» i que «tot el país n'és conscient». Allo també ha valorat les noves incidències que s'han produït aquest dilluns al matí: «vam anar a dormir sense tenir-les totes», ha reconegut.