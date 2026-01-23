MOBILITAT
Carmona concreta que s'ha trobat una incidència a l'R1 entre Badalona i Montgat i un arbre caigut a l'R4 a Castellbisbal
El portaveu de Renfe diu que es treballa per recuperar la «confiança» dels usuaris
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha concretat que en les inspeccions dutes a terme durant la nit per restablir el servei de Rodalies s'ha trobat una incidència a les vies entre Badalona i Montgat, que afecta l'R1, i un arbre caigut a Castellbisbal, que afecta l'R4. És per això que se circula per via única en els dos casos, amb una oferta reduïda. Carmona ha garantit que «al llarg del dia» es treballarà per solucionar les dues incidències i poder recuperar la circulació per doble via.
En el dia de la represa del servei després de dos dies sense circulació de trens, el portaveu ha garantit que es treballa per «recuperar la confiança dels usuaris». «S'ha treballat durant tota la nit per sortir amb la màxima normalitat», ha manifestat.
Ha reconegut que aquesta normalitat no és total, per aquestes incidències a l'R1 i l'R4, i demores en altres línies, però ha assegurat que es continua treballant per aconseguir-la. De fet, ha explicat que l'arbre es retirarà al llarg de la jornada i que també està previst treballar en la incidència detectada entre Badalona i Montgat per recuperar la doble via.
Ara per ara, però, a l'R1 s'ha reduït l'oferta a dos trens per hora i sentit, i s'acumulen demores que poden superar la mitja hora. En el cas de l'R4 hi ha dos trens per hora i sentit entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat, també amb demores que poden superar la mitja hora.
Segons Carmona, s'està prestant una oferta ferroviària «el més habitual possible, tenint en compte que es poden produir demores puntuals». El portaveu ha fet un símil de la situació amb una lesió esportiva: «Hem patit una tríada, un trencament de lligament, i estem tornant al camp, a incorporar-nos de forma habitual a la dinàmica de l'equip».
D'altra banda, ha explicat que el personal s'ha presentat a treballar aquest divendres «de la manera prevista» i que el nombre de trens també és el previst, més enllà de la reducció de l'oferta a l'R1 i l'R4 per les incidències detectades.
Renfe no disposa encara de dades d'usuaris, a l'espera que passi l'hora punta, però Carmona ha avançat que cal tenir en compte que és divendres, quan acostuma a haver-hi més teletreball i això repercuteix en l'afluència al transport públic.
El portaveu ha assegurat que la comunicació amb els sindicats és «constant» i ha expressat l'«ocupació» de totes les parts implicades per garantir un servei «essencial» per a la ciutadania.