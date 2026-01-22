MOBILITAT
Principi d'acord: Rodalies no reprendrà el servei a Catalunya fins que no finalitzin les inspeccions
L’acord amb els maquinistes condiciona la represa del servei a inspeccions extraordinàries de seguretat a tota la xarxa
Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif han arribat a un acord sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que s'han pactat unes «supervisions extraordinàries» dels 13 itineraris de tota la xarxa de Rodalies que faran tècnics d'Adif, de Renfe i maquinistes del sindicat Semaf i, que, en funció dels resultats que n'obtinguin, s'informarà de quan es pot anar restablint cadascuna de les línies. «Al llarg d'aquesta tarda-vespre anirem donant informació», ha explicat Paneque. D'altra banda, la consellera ha informat que només sis dels 140 maquinistes estaven disposats a treballar aquest matí.
La consellera Paneque ha explicat que les revisions de les 13 línies s'estan fent de forma simultània, amb 13 equips diferents.
Els maquinistes eviten fixar una data per reprendre el servei
Segons Semaf, sindicat majoritari dels maquinistes, la reunió d’aquest dijous, que s’ha allargat gairebé sis hores, ha anat bé perquè Renfe i Adif hi han assistit amb una «actitud propositiva». El sindicat evita fixar una data i una hora per reprendre el servei i remarca que es farà «progressivament» quan es donin les condicions de seguretat.
Fonts dels maquinistes consultades per l’ACN han explicat que aquest dimecres al vespre tan sols els van remetre «un paràgraf» on els garantien que la xarxa era segura. Els maquinistes no ho van considerar «suficient» i per aquest motiu aquest dijous no han prestat el servei i han exigit mesures addicionals concretades en un document més exhaustiu, que és el que han redactat en la trobada amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el comissionat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias.