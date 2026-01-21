Mobilitat
Trànsit restringirà la circulació a l’AP-7 a Martorell en sentit sud a partir d’aquest dimecres
Els Bombers han alertat d’una situació de “possible inestabilitat” de l’autopista
El Servei Català de Trànsit restringirà la circulació a l’AP-7 a Martorell en sentit sud a partir d’aquest dimecres. Els Bombers han alertat d'una situació de "possible inestabilitat" a l’autopista en el tram on va haver-hi el despreniment d'un mur de contenció de la mateixa autopista que va provocar l'accident de tren d'aquest dimarts.
El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat Guillem Amorós ha detallat que el mur col·lapsat "recolza" actualment sobre el tren accidentat i que s'haurà de valorar com es comporta aquest talús un cop es retiri el vagó. Actualment, hi ha tallat un carril de l'autopista -el més pròxim al mur- i els Bombers asseguren que la resta de la via és "apta per al trànsit".