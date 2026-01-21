Mobilitat
Rodalies recuperà demà progressivament el servei, però el Govern avisa que «no serà un dia fàcil»
El Govern reforçarà els FGC amb més freqüències i es preveu un pla alternatiu a l'R4 entre Martorell i Vilafranca
Rodalies recuperarà progressivament el servei a partir de les sis del matí de dijous, tot i que el Govern admet que «no serà un dia fàcil». En una compareixença des del Palau de la Generalitat, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit que «l'únic criteri» que manté el Govern en les seves decisions «és la seguretat» i que aquest dimecres Adif ha garantit la infraestructura. Dalmau ha parlat d'un retorn «esglaonat» a la normalitat, i també ha apuntat que la situació laboral amb els maquinistes pot condicionar la situació. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es reforçaran les freqüències de FGC, i que hi haurà un pla alternatiu de transport a l'R4 en el tram afectat pel xoc, entre Martorell i Vilafranca.
«Després d'un tall de tantes hores i la complexitat d'un accident i tots els elements que l'han acompanyat, preveiem que el restabliment sigui progressiu», ha apuntat Paneque, que de tota manera ha anunciat que la previsió és que el servei comenci a operar a les sis del matí a totes les línies.
Diversos dels periodistes presents a la roda de premsa han fet notar la divergència entre l'inici a les sis del matí a totes les línies i la represa esglaonada del servei, i s'ha preguntat si tenia a veure amb el malestar dels maquinistes per la situació, en un context en què el sindicat Semaf ha convocat tres dies de vaga a tot l'Estat.
Ni Dalmau ni Paneque s'han pronunciat sobre la qüestió, però el conseller de la Presidència ha circumscrit les reivindicacions dels maquinistes a l'àmbit laboral i ha augurat que «queden dies» fins a la vaga -convocada per als dies 9, 10 i 11 de febrer- perquè els treballadors i la direcció de Renfe arribin a un acord.
En tot cas, i preveient aquestes «dificultats» que hi pot haver demà -els dos consellers les han atribuït tota l'hora al fet que el servei ha estat moltes hores aturat- el Govern ha activat «tots els mecanismes» per intentar fer més fàcil la situació als usuaris.
A banda del reforç de la línia R4 -amb un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram entre Martorell i Vilafranca, afectat per l'accident- i del reforç de freqüències d'FGC, Paneque també ha anunciat un reforç del servei per carretera a l'R3 -tallada per obres entre Parets i la Garriga- que ara arribarà fins a Ripoll, i ha indicat que fins divendres, i amb possibilitat de pròrroga, queden anul·lades les Zones de Baixes Emissions (ZBE) als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
També es mantindran les barreres aixecades a l'autopista del Garraf el queda de dimecres i demà dijous, i s'ha demanat a les operadores que augmentin els busos a tot el país. Avui l'augment ha estat del 10% a les línies més denses, segons les dades de Paneque.
A més, es reforça el servei d'informadors a les estacions principals de Rodalies, i en aquest punt Paneque ha anunciat una contractació exprés de persones que ajudaran les que disposa Renfe. La consellera ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en aquest punt. Mossos i policies municipals també actuaran.
«Som conscients de les molèsties i demanem disculpes i comprensió a la ciutadania», ha dit Dalmau. «Però no ens la podem jugar. L'únic criteri que mantindrà les decisions del Govern és i serà sempre la seguretat per davant de tot», ha afegit.
En aquest context, Paneque ha explicat que l'executiu ha pres la decisió d'ordenar la represa del servei demà a primera hora després de rebre els informes favorables d'Adif i Renfe pel que fa a la seguretat de la infraestructura. Sobre aquest punt, Paneque ha explicat que algunes de les marxes blanques que s'han fet des de dos quarts de tres de la matinada -les circulacions de trens sense passatgers i amb operadors d'Adif per comprovar l'estat de les vies- s'han hagut de repetir «amb llum diürna» per acabar de fer les comprovacions. S'ha detectat dues incidències, una al col·lector de Montgat i un despreniment parcial a Tordera, ambdues ja solucionades.