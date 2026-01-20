Successos
Almenys 15 ferits en el xoc d’un tren de l’R4 contra un mur a Gelida, a l'Alt Penedès
S’activa el pla Ferrocat mentre el SEM mobilitza 11 ambulàncies i els Bombers una quinzena de dotacions
Almenys 15 persones han resultat ferides aquest dimarts al vespre en el xoc d’un tren de Rodalies de la línia R4 contra un mur de contenció que havia caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès). Segons el primer balanç facilitat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el comboi transportava passatgers quan s’ha produït l’impacte, que ha provocat el descarrilament parcial del tren i l’activació immediata dels serveis d’emergència.
El SEM ha mobilitzat un total d’11 ambulàncies per atendre els afectats, mentre que els Bombers de la Generalitat han desplaçat a la zona una quinzena de dotacions. A més, s’ha activat un equip conjunt format per efectius sanitaris i bombers per coordinar les tasques d’assistència i seguretat. El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins ara 28 trucades relacionades amb l’incident.
Arran del sinistre, Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat per garantir la coordinació dels diferents cossos d’emergència i l’atenció als passatgers afectats. Els equips continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona, retirar els elements que obstrueixen la via i restablir el servei ferroviari tan aviat com sigui possible.