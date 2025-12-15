Peste porcina
El Govern flexibilitza les restriccions d'accés al medi natural establertes pel brot de pesta porcina
Illa fa una crida a mantenir «màxima precaució i col·laboració»
El Govern flexibilitza a partir d'aquest dilluns les restriccions d'accés al medi natural establertes pel brot de pesta porcina africana (PPA). Així ho ha destacat el president Salvador Illa en un missatge a X en què ha assegurat que avui es flexibilitzen les restriccions i ha demanat, no obstant això, «màxima precaució i col·laboració». Illa també ha indicat que l'executiu continua fent seguiment diari de l'evolució de la pesta porcina africana a Catalunya i ha afirmat que aturar-la «és cosa de tothom». Divendres passat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja va dir que a partir del dilluns 15 de desembre es relaxaria la prohibició d'accés al medi natural al segon radi -de 6 a 20 quilòmetres- del focus del brot de la PPA.
Llavors Ordeig va explicar que continuarien restringides les activitats organitzades de lleure al medi natural, però es permetria als ciutadans anar al bosc «a passejar o en bici sols».
El Govern havia prohibit l'accés al medi natural a 91 municipis com a mínim fins al 14 de desembre per lluitar contra l'expansió del virus, que és mortal entre porcs i senglars, però no afecta la salut humana. Formen part del segon radi de contenció de la PPA una setantena de nuclis urbans com Barcelona, Badalona, Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat, Premià de Mar, Alella o la Roca del Vallès.
En canvi, continuaran amb les mateixes restriccions els municipis més propers al focus: Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Polinyà, Terrassa i Rubí.