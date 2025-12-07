Economia
Ordeig diu que no hi ha nous positius fora del radi inicial i que es mantenen els 13 confirmats del centenar analitzat
Demana «temps» per investigar i garanteix que l'auditoria en bioseguretat inclourà els «màxims especialistes»
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assegurat que no hi ha «cap nou positiu» de pesta porcina Africana (PPA) fora del radi inicial i que es mantenen els 13 casos confirmats del centenar analitzat, dins del perímetre de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès.
Així ho ha assegurat en una atenció als mitjans des de la seu del departament a Lleida. Ordeig ha defensat que s'ha assolit l'objectiu principal que era la contenció del brot. A més, ha demanat «temps» per investigar i ha garantit que l'auditoria de l'IRTA de les instal·lacions que utilitzen el virus dins del radi de 20 quilòmetres comptarà amb els «màxims especialistes» en bioseguretat.
Ordeig ha celebrat haver assolit l'objectiu principal de contenció del brot de PPA dins del radi inicial de sis quilòmetres, ja que no s'han detectat nous positius fora d'aquesta zona. Els casos continuen sent els 13 ja confirmats, concentrats al perímetre inicial amb origen a Cerdanyola del Vallès.
L'operatiu d'aquest diumenge ha continuat amb més de 1.000 efectius i el conseller ha agraït la col·laboració ciutadana, després que el telèfon d'emergències 112 hagi rebut unes 1.400 trucades. Així mateix, ha informat que s'han reforçat els punts de control per tal de garantir el compliment de les restriccions d'accés a la zona i ha demanat a la ciutadania que respecti les prohibicions.
Auditoria d'IRTA
Després de l'anunci d'un encàrrec a IRTA per part del govern d'una auditoria de les seves instal·lacions i revisió de protocols, Ordeig explicat que s'està acabant de conformar el grup de treball que la liderarà, membres del qual s'anunciaran aquest dilluns.
El conseller ha garantit que tindrà els «màxims especialistes» en bioseguretat, provinents de tot Catalunya i l'Estat. També s'ha contactat amb algun expert europeu per contemplar la seva incorporació. En aquest sentit, ha demanat «calma» i temps per investigar. «No descartem res, prudència, no confirmem res», ha afegit.
Després de ser preguntat per una possible auditoria externa, ha fet valdre les investigacions i comitès en marxa i ha assegurat que «no faltarà fiscalització» en aquest sentit.
No es faran buidats sanitaris
Ordeig ha assegurat que no es faran buidats sanitaris a les granges de la zona afectada. Els 35.600 animals d'engreix, dels 61.500 totals, es destinaran a escorxador de manera gradual. Aquesta xifra és inferior als 80.000 animals anunciats prèviament, que corresponen a la xifra màxima de capacitat que tenen les explotacions.
Està previst que el president de la Generalitat, Salvador Illa, participi aquesta tarda en una nova reunió telemàtica de seguiment de l'estat de la PPA.