Ramaderia
La UME mobilitza un equip pel brot de pesta porcina i preveu enviar més efectius a Catalunya dilluns
L'exèrcit es posa a disposició de la Generalitat per fer front a l'expansió de la malaltia
La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha mobilitzat un equip de reconeixement del grup d'intervenció en emergències tecnològiques i mediambientals per tal de col·laborar en les tasques per contenir i atacar el brot de pesta porcina detectat a la serra de Collserola.
Fonts de la UME han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que han destinat un equip de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) a petició de la Generalitat i que preveuen enviar-hi més efectius dilluns. Aquesta unitat de l'exèrcit assumirà les tasques de coordinació que li encarregui el Govern.