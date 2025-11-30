Societat
El Govern demana a l'Estat mobilitzar la UME per controlar la pesta porcina africana
Ordeig explica que les proves a les 39 explotacions del radi afectat han donat negatiu
El Govern ha demanat a l'executiu espanyol que mobilitzi el màxim d'unitats possibles de l'equip especialitzat en control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar la pesta porcina africana, segons ha anunciat aquest diumenge el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions als mitjans des de Lleida.
El conseller també ha confirmat que les proves als porcs de les 39 explotacions del radi afectat han donat negatiu.
Així mateix, ha admès que s'han trobat més porcs senglars morts en la zona sota vigilància, però ha evitat concretar les xifres i ha remarcat que han de ser els laboratoris oficials de Madrid els que confirmin els casos, que per ara segueixen sent dos.