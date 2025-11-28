Salut
Salut obre la vacunació contra la grip a tota la població dilluns
La incidència ha començat a créixer abans de l’habitual i la tendència continua a l’alça i de forma més marcada
El Departament de Salut ha decidit obrir a partir d’aquest dilluns la vacunació contra la grip a tota la població que ho desitgi, tenint en compte que es preveu que assoleixi el nivell moderat en uns quinze dies. Ara mateix està en nivell baix però la incidència ha començat a créixer abans del que és habitual.
La tendència continua a l’alça i de forma més marcada que en temporades anteriors, tant en població pediàtrica com en adults. És per això que Salut fa una crida a vacunar-se abans que arribi el pic de circulació del virus. Segons les dades del sistema de Vigilància de les infeccions a Catalunya (SIVIC), la incidència és de 81 casos per 100.000 habitants.També s’observa un increment en la circulació del virus respiratori sincicial (el VRS, responsable de les bronquiolitis), però encara es manté a nivell basal.
El Departament de Salut insta especialment les persones dels col·lectius recomanats a vacunar-se abans que la grip arribi al pic epidèmic. Es tracta de les persones a partir de 60 anys, infants d’entre 6 i 59 mesos, embarassades, professionals sanitaris i personal essencial i persones amb condicions de risc. Tots ells ja fa setmanes que es poden vacunar.
Per demanar dia i hora per a les vacunes, cal sol·licitar-ho a través de La Meva Salut, preferentment. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat o bé directament al centre d’atenció primària (CAP) de referència. Ara bé, fins al 5 de desembre, els CAP també ofereixen horari de vacunació sense cita prèvia de dilluns a divendres de 09.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30.
Des del 22 de setembre, quan es va posar en marxa la campanya, s’han vacunat 1.153.109 persones contra la grip, unes 168.000 més que en el mateix període de la temporada passada. Pel que fa a la covid-19, 778.408 persones ja han rebut la vacuna adaptada a la variant LP8.1, 61.000 més que l’any anterior.
La manera com la població s’està vacunant és diversa: El 45% ho ha fet amb cita prèvia; el 40% s’ha vacunat aprofitant una visita al CAP per altres motius, i el 15% ha aprofitat l’oportunitat de fer-ho sense cita prèvia (unes 2.500 vacunacions espontànies al dia).
Les cobertures actuals de vacunació també superen les de l’any passat, concretament quatre punts per sobre. S’han vacunat un 43% de les persones a partir dels 60 anys, un 63,1% dels de més de 80 i un 35,1% dels infants de 6 a 59 mesos. En el cas de la covid, les cobertures són del 33% de les persones a partir de 60 i el 52,2% a partir de 80.
Ús de la mascareta
El Departament de Salut recomanarà l’ús de la mascareta quan toqui als centres sanitaris. La incidència es manté ara en nivell baix, però ascendint, així que per ara no són necessàries, si bé cada centre pot decidir sobre el seu ús. Salut recomana l’ús de mascareta si es tenen símptomes respiratoris (tos, esternuts, rinitis) i, especialment, si es preveu estar en contacte amb persones vulnerables.
Actualment, a Catalunya circulen dos subtipus de grip en proporció similar: A(H1N1pdm09) i A(H3N2) variant K, tots dos inclosos a les vacunes administrades. Aquesta variant k s’ha detectat a tots els continents. A més, als països de l’hemisferi sud, on ja s’ha superat el pic epidèmic i estan en fase de descens, no s’ha observat una gravetat de la malaltia inusualment alta.
Tot i que el subclade K mostra una certa divergència respecte d’algunes vacunes de referència, no s’ha observat una gravetat més elevada dels casos en cap país, i s’espera que la vacuna continuï proporcionant protecció contra les formes greus de la malaltia.
En una temporada típica, la grip causa una morbiditat substancial a la població europea, amb fins a 50 milions de casos simptomàtics i entre 15.000 i 70.000 morts anuals.