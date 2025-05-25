Política
El Govern crearà dimarts una nova Direcció General d'Intel·ligència Artificial
L'executiu convocarà un concurs de mèrits per escollir la persona que ocuparà la plaça
El Govern aprovarà dimarts la creació d'una nova Direcció General encarregada de la intel·ligència artificial, segons avancen aquest diumenge 'El Periódico' i 'TV3' i ha confirmat l'ACN.
Després que la IA ja s'hagi introduït en alguns àmbits de l'administració de forma puntual -l'última iniciativa, per agilitzar les autoritzacions de curses en espais naturals-, ara l'executiu farà un pas més amb la Direcció General d'Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades, que dependrà de la conselleria de Presidència d'Albert Dalmau i és una de les recomanacions de la comissió d'experts per la transformació de l'Administració (CETRA).
El Govern convocarà un concurs de mèrits per escollir la persona que liderarà la direcció general. El conseller Dalmau ha assegurat en declaracions a 'El Periódico' que el Govern vol que la IA sigui «una política de país» i ser «pioner en el seu ús per tenir una administració pública més eficient perquè la ciutadania guanyi temps i es redueixi la càrrega burocràtica».
«Al nostre país hi ha gent farta que els procediments triguin mesos, de no saber quan se li donarà una resposta, o que se li demani la mateixa documentació dues o tres vegades», lamenta el conseller, que considera que la IA podrà ajudar a revertir aquesta tendència.
La nova Direcció General d'IA dependrà de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, que ja s'encarrega actualment de la majoria de projectes d'innovació del Govern.