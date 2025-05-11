Política
El Pacte per la Llengua se signarà dimarts amb el suport d’entitats, PSC, ERC i Comuns
La resta de partits han decidit quedar-se al marge de la iniciativa
El Pacte Nacional per la Llengua se signarà finalment el proper dimarts. Tal i com ha avançat 3cat i ha confirmat l’ACN de fonts dels participants, la iniciativa finalment tirarà endavant amb el vistiplau i la firma del PSC, ERC i els Comuns, però es quedaran al marge tal resta de partits del Parlament, incloent-hi Junts i la CUP, que van reclamar canvi de polítiques si es volia la seva signatura al Pacte.
En canvi, entitats com Òmnium, Plataforma per la Llengua o els sindicats majoritaris sí participaran en la iniciativa, que va prendre protagonisme després de ser un dels compromisos que el president, Salvador Illa, va assolir en els pactes per a la seva investidura.
Segons aquells acords, el pacte s’hauria d’haver signat en els primers cent dies del Govern d’Illa, però les negociacions i pressions a Junts i CUP perquè en formessin part van retardar el seu impuls. Finalment, però, el Govern i la resta de participants han decidit tirar endavant malgrat no estar representat tot l’arc parlamentari a qui se li pressuposa un interès especial pel català.
Dimarts vinent, doncs, tirarà endavant un Pacte Nacional per la Llengua que compromet 255 milions d’euros per al català només en el primer any, i que hauria de marcar les línies mestres de la política lingüística destinades a recuperar l’ús social de la llengua.