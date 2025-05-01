Mobilitat
Uns 328.000 vehicles ja han sortit de Barcelona pel pont de l’1 de Maig, un 68% dels previstos
Ahir, una de les vies que va presentar més complicacions en els primers compassos de l'operació sortida va ser l'AP-7
Uns 328.000 vehicles ja han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona pel pont de l’1 de Maig, un 68% dels previstos, segons ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit. En concret, aquests vehicles van marxar entre les 15 h de dimecres i les 10 h d’aquest matí. La mobilitat de sortida ahir a la tarda va ser esglaonada i no es van registrar accidents de gravetat.
Per evitar sinistres, s’han establert limitacions per als vehicles pesants, com l’obligació de circular pel carril de la dreta i la prohibició d’avançar, a l’AP-7, entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Un total de 1.794 agents dels Mossos d’Esquadra reforcen la seguretat i faran 1.406 controls.
Dimecres, una de les vies que va presentar més complicacions en els primers compassos de l'operació sortida va ser l'AP-7, que va arribar a acumular 26 quilòmetres de circulació amb retencions i de circulació amb congestió a diferents punts de la infraestructura.