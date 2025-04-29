Política
El Govern torna a reunir el comitè de crisi l'endemà de l'apagada
La trobada comença a les 7:30 hores i Illa preveu celebrar després el Consell Executiu ordinari
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat la reunió del cinquè comitè de crisi, aquest dimarts de les 7:40 hores. L'endemà de l'inici de l'apagada elèctrica general, el cap del Govern ha tornat a reunir el gabinet de crisi, que ja es va reunir quatre vegades al llarg del dilluns.
A Illa l'han acompanyat el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i la consellera de Salut, Olga Pané.
Un cop acabi la reunió es preveu que la consellera d'Interior, Núria Parlon, comparegui davant els mitjans. Illa preveu celebrar a partir de les 9:30 el Consell Executiu ordinari.
En una compareixença ahir a la nit, la consellera Parlon va calcular en un 63% -uns 3.000 megawatts- la demanda elèctrica recuperada cap a les 23 hores d'aquest dilluns. També va dir que més de 2,5 milions d'usuaris de Catalunya ja havien recuperat el subministrament aleshores, i que aquest dimarts les escoles funcionarien «amb normalitat».
Parlon va augurar que en les pròximes hores se seguiria treballant per restablir el servei, però va recomanar «prudència» perquè dimarts encara hi pot haver incidències, per exemple, a Rodalies.
De fet, Rodalies ha tornat a suspendre aquest matí tot el servei a Catalunya per «la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació», segons ha informat en un missatge a X. Per ara, Rodalies no té previsió de quan es podrà reprendre el servei.
En un primer moment, aquest dimarts a primera hora, Renfe havia informat que havia pogut restablir la circulació de trens de Rodalies i que s’operaria amb serveis mínims del 60% en la majoria de línies, i amb retards. Amb tot, es recomanava l’ús de mitjans de transport alternatiu, i s’avisava que no es garantia el servei dels trens regionals.
Durant la reunió del Consell Executiu ordinari s'hi podria aprovar el segon suplement de crèdit, acordat -per separat- amb ERC i Comuns.