Societat
Endesa confirma que la xarxa elèctrica a Catalunya funciona amb total normalitat
La companyia elèctrica informa que s’ha reprès el 100% del servei després de l’apagada
Endesa ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica a Catalunya ja funciona amb total normalitat. Fonts de l’empresa han indicat a l’ACN que ja s’ha pogut reprendre el 100% del servei després de l’apagada de dilluns, que va afectar tot l’Estat espanyol i Portugal. Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament.
A l’Estat espanyol, Red Eléctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península ja s’atén. Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal.