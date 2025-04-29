Gran apagada
Els centres educatius obren amb normalitat a Catalunya després de l’apagada elèctrica
Tot i algunes incidències menors en el subministrament, les escoles funcionen amb normalitat i van garantir l’atenció als alumnes durant l’emergència
Els centres escolars de Catalunya han obert aquest dimarts al matí amb normalitat després de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns.
Tot i això, fonts del Departament d'Educació han indicat que es pot donar alguna incidència menor relacionada amb el subministrament de llum i aigua.
Aquest dilluns, les escoles van estar obertes fins que les famílies van poder recollir tots els alumnes.