Diari Més

Gran apagada

Els centres educatius obren amb normalitat a Catalunya després de l’apagada elèctrica

Tot i algunes incidències menors en el subministrament, les escoles funcionen amb normalitat i van garantir l’atenció als alumnes durant l’emergència

Alumnes amb motxilles anant a classe el primer dia de curs.

Alumnes amb motxilles anant a classe el primer dia de curs.ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Els centres escolars de Catalunya han obert aquest dimarts al matí amb normalitat després de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns. 

Tot i això, fonts del Departament d'Educació han indicat que es pot donar alguna incidència menor relacionada amb el subministrament de llum i aigua. 

Aquest dilluns, les escoles van estar obertes fins que les famílies van poder recollir tots els alumnes.

tracking