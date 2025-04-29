Mobilitat
La circulació pel corredor mediterrani es restablirà a les quatre de la tarda
Aquest dimarts tres trens viatjaran en sentit sud i cinc en sentit nord
La circulació de trens pel corredor mediterrani entre el País Valencià i Barcelona es restablirà aquest dimarts a les quatre de la tarda després de l'apagada elèctrica d'ahir, segons ha informat Renfe.
Concretament, avui s'oferiran tres trens en sentit sud i cinc en sentit nord. Aquest matí, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ja s'ha anat recuperant progressivament, tot i que els trens circulen fora del seu horari i amb retards.
Per la seva banda, Rodalies ha restablert parcialment el servei amb els primers trens de l'R1, l'R2, l'R2 sud, l'R2 nord, l'R3, l'R4 i l'R11 després que a primera hora hagi decidit suspendre les circulacions per «la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació».