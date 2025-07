Aterra a Barcelona la jove catalana alliberada després de set anys de presó a Oman

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La jove catalana Fàtima Ofkir, alliberada després de set anys de presó a Oman, ha aterrat aquest diumenge al matí a l'aeroport de Barcelona, enmig de l'expectació de familiars i amics. Ofkir va ser detinguda l'any 2018 amb només 18 anys i estava complint una sentència de cadena perpètua per tràfic de drogues.

El sultà d'Oman l'ha amnistiat coincidint amb la fi del Ramadà i la veïna de l'Hospitalet de Llobregat ha pogut tornar a casa. El ministre d'Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha agraït la «humanitat» del sultà i ha assenyalat que s'ha gestionat una arribada «discreta» de la Fàtima. «Ara ha de poder reprendre la privacitat, la normalitat de la seva vida», ha assenyalat Albares en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El ministre d'Exteriors ha precisat que la jove catalana ha aterrat a les 07.25 hores al Prat i que està «bé i emocionada». «Ja s'ha trobat amb familiars i amics, i hem gestionat que pogués passar per una zona discreta de l'aeroport. El més important ara és que pugui tornar a la normalitat al més aviat possible», ha insistit Albares, que ha tornat a agrair el «gest» del sultanat d'Oman i les «nombroses» gestions diplomàtiques per aconseguir l'alliberament de Fàtima Ofkir, arrestada el 2018 després de ser enxampada amb set quilos de morfina en un hotel de Masqat, la capital d'Oman.

«Era una persona molt jove i a vegades es poden cometre errors. Però el més important és que ara té l'indult i que la condemna ha acabat», ha valorat el titular d'Exteriors, UE i Cooperació.

Fa un any, va transcendir que Espanya estava ultimant la redacció d'un conveni per traslladar presos espanyols condemnats a Oman, un acord que obria la porta a revisar el cas de Fàtima Ofkir i molt similar al que es va rubricar l'any 2022 amb Qatar i que permet enviar a presons espanyoles tots els condemnats a l'emirat.

La família i la defensa de la jove empresonada a Oman, Vosseler advocats, havien denunciat reiteradament la «desproporcionalitat» de la pena imposada a Fàtima Ofkir i havien reclamat la seva repatriació amb un suplicatori a l'Eurocambra.

En paral·lel, consideraven que la jove de l'Hospitalet havia tingut un judici «irregular» amb falta de garanties processals i que l'advocat recomanat per l'ambaixada espanyola al país no havia exercit mai.