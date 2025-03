Paneque, Renfe i Adif pacten contractar més personal i una millor coordinació

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Generalitat, el govern espanyol, Renfe i Adif han pactat contractar més personal per «intensificar» la revisió de vies i per a millorar l'atenció als usuaris de tren. Aquest ha estat un dels acords de la reunió entre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el Ministeri de Transports i els presidents d'Adif i de Renfe, que s'ha celebrat aquest diumenge després dels incidents dels últims dies.

Els dos governs han acordat reforçar els centres d'informació i gestió de Renfe i el personal d'atenció immediata als usuaris. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, cal atendre les incidències «amb més celeritat» i donar un tracte «exquisit» als usuaris. També s'ha creat una oficina tècnica per a la direcció i seguiment de les obres.

Pel que fa a les obres on s'hagi hagut de tallar el servei més d'una setmana, un cop recuperada la circulació no hi haurà activitat amb passatgers sense que hi hagi hagut un temps de «marxa blanca». Aquest temps serà d'un dia per als talls de més d'una setmana i de dos dies per als talls de més d'un mes.

En una atenció a mitjans després de la reunió, la consellera ha apuntat que si això s'hagués produït en la represa del servei després de les obres de Roda de Berà s'hauria pogut «assegurar que les infraestructures estaven a punt» i s'haurien evitat les afectacions als usuaris. Sobre aquesta qüestió, Paneque ha confirmat que els equips mobilitzats a Roda de Berà han donat per tancades totes les incidències vinculades a les obres i els problemes de catenàries.

Més personal

Els principals acords de la reunió han estat els relacionats amb el reforç dels recursos humans de Renfe i Adif. Per una banda, es reforçaran les inspeccions nocturnes d'Adif -les que asseguren que les infraestructures estan llestes per a l'endemà- i s'accelerarà els processos de selecció de personal que estan en marxa per cobrir les vacants en posicions tècniques.

Per altra banda, i pel que fa a Renfe, es reforçarà els centres d'informació i gestió i el personal que atén els usuaris en cas d'incidència. Segons Paneque, cal donar «una atenció exquisida» als usuaris, que creu que els darrers anys ha estat «deficient».

Precisament per això també s'ha decidit crear una oficina tècnica -amb seu a Barcelona- per a la direcció i el seguiment de les actuacions. La consellera ha destacat que això ha de garantir que «es treballi de manera coordinada i es faci un seguiment previ, durant i després de la posada en marxa amb les incidències mínimes, controlades i revisades».

A part, s'ha acordat comunicar a la Generalitat totes les actuacions que comportin afectacions per als usuaris amb una antelació de sis mesos.

Reunions periòdiques i trobades semestrals amb plataformes d'usuaris

A banda, s'ha pactat incrementar les reunions periòdiques per fer seguiment de les actuacions de millora del sistema. A més, Govern, govern espanyol, Renfe i Adif s'han compromès a establir reunions semestrals amb les plataformes d'usuaris i de defensa del transport per ferrocarril.

Reunió «profitosa» de dues hores i mitja

Paneque s'ha reunit aquest migdia amb el Ministeri de Transports, Renfe i Adif per abordar les incidències ferroviàries dels darrers dies. Segons la consellera, la trobada ha estat «intensa però profitosa» i s'hi ha remarcat que s'està fent «inversions de gran envergadura» a la xarxa de Rodalies després que «hagi patit molts anys de desinversions». En aquest sentit, Paneque ha dit que la xarxa «no és ni molt menys la que caldria» i ha admès que se l'han trobat «pitjor del que es podria imaginar».

La trobada ha començat cap a la una del migdia i s'ha allargat fins a dos quarts de quatre del migdia. Per part del Govern, a banda de Paneque hi ha assistit el secretari general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Terrades, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano Clavero, i el president de Renfe, Álvaro Fernández, s'han connectat telemàticament a la reunió.

Per la seva banda, el president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, s'ha incorporat més tard a la trobada, passades les dues del migdia, ja que estava previst que viatgés en un vol que ha patit retards per les complicacions meteorològiques.

Paneque va convocar aquesta reunió ahir al matí davant les diverses incidències ferroviàries dels darrers dies. Paneque va remarcar que calien «solucions immediates». Dissabte al matí hi va haver una avaria en una catenària a l'estació de Sants que va deixar sense tensió les vies i va obligar a aturar tota la circulació d'alta velocitat. A causa de la incidència hi va haver retards d'una hora de mitjana.

Més tard, al migdia, hi va haver una segona incidència ferroviària després que s'avariés una vagoneta de reparació, que va obligar a interrompre la circulació d'alta velocitat entre Sants i la bifurcació de Mollet.