El Govern convoca una reunió «urgent» aquest diumenge per resoldre les incidències ferroviàries

Aglomeració de gent al vestíbul de Sants per l'avaria que afecta els trens d'alta velocitat

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern convoca aquest diumenge una reunió «urgent» amb el Ministeri i d’Adif per buscar «solucions immediates» a les incidències de les línies ferroviàries catalanes. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha lamentat les afectacions als passatgers de la darrera setmana; la més recent la que aquest dissabte afecta centenars de passatgers de l’alta velocitat a l’estació de Sants.

Paneque confia que les inversions acordades «permetin caminar cap a un sistema fiable i amb les infraestructures adequades», adaptat a les vuit milions de persones que viuen a Catalunya. La consellera ha recordat que la Generalitat té la titularitat del servei des del 2010 i critica que «ha tingut responsabilitats des de fa anys».

L’avaria a la catenària a l'estació de Sants, que aquest dissabte al matí ha col·lapsat tots els trens d'alta velocitat que hi feien parada i també els de mitjana distància, ha estat el detonant perquè el Govern de la Generalitat convoqui una reunió aquest diumenge amb el Ministeri i d’Adif.

«Davant les incidències recents, hem demanat fer una reunió urgent amb els màxims representants del Ministeri, d’Adif i Renfe per buscar solucions immediates, perquè necessitem respostes i millores evidents a partir de dilluns», ha traslladat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de Palamós (Baix Empordà) on es trobava inaugurant la nova estació d’autobusos.

La consellera ha lamentat que les incidències a les línies ferroviàries siguin recurrents i ha posat sobre la taula que «el Govern de la Generalitat ha tingut responsabilitats des de fa anys», després d’adquirir-ne la titularitat el 2010.

En aquest sentit, ha volgut posar en relleu el «gran volum d’inversions acordat recentment per posar a punt la xarxa de rodalies a Catalunya».

Paneque ha detallat que cal actualitzar la xarxa actual que està «tensionada» i és «deficient». En aquest sentit, ha dit que les línies de rodalies estan pensades per sis milions d’habitants, però a Catalunya ja n’hi viuen vuit i ha ressaltat, a més, «el gran increment d’usuaris».

Inversió a la xarxa ferroviària

«Les inversions que farem són les més grans vistes mai a Catalunya, amb més de 6.000 milions d’euros per la reforma de la Sagrera i les obres del túnel de Roda de Berà», ha dit la consellera confia en el fet que les obres «han de permetre caminar cap a un sistema fiable i amb les infraestructures adequades».

Paneque ha dit també que «cal que hi hagi a disposició dels usuaris recursos per atendre’ls quan es produeixen incidències i equips necessaris per restablir el servei el més de pressa possible». I ha afegit: «El Govern vol exercir la titularitat i exigir a Renfe una resposta adequada a les incidències que s’estan produint» inclús, ha dit, les que deriven d’inversions.

Col·lapse a l’estació de Sants

Pel que fa a l’aturada de la circulació de trens d’alta velocitat i mitjana distància a l’estació de Sants a Barcelona, la consellera ha traslladat que «s’està investigant la causa de l’afectació a la catenària». Si bé ha estat per un plafó que amb la pluja hauria caigut sobre la línia o bé pel comboi Ouigo que ha quedat aturat al túnel de sortida de l'estació. En qualsevol cas, Paneque ha celebrat que s’hagi pogut restablir el servei de forma «àgil», tot i que ha insistit a dir que «cal tenir respostes més urgents i una millor atenció a l’usuari».