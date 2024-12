Protecció Civil ha activat 66 vegades el sistema Es-Alert des del novembre del 2022

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat el sistema Es-Alert 66 vegades des del novembre del 2022, quan va començar a estar disponible. Del total, 42 van ser per situacions reals i 24 en el context de simulacres. Les alertes als telèfons mòbils intel·ligents són una eina pensada per traslladar a la població les instruccions que ha de seguir de forma immediata per protegir-se i evitar danys quan es trobi a la zona afectada per una emergència.

L'enviament del primer Es-Alert a Catalunya es va fer durant el simulacre d'accident químic a Tarragona, la Canonja, Vila-seca i Salou el 2 de novembre de 2022. Pel que fa a casos reals, el primer es va enviar al Perelló (Baix Ebre) l'1 d'agost del 2023 per un incendi demanant el confinament de part de la població. De fet, la majoria d'alertes per casos reals han estat pel pla Infocat activat en alerta (35%), seguit del pla Inuncat (22%). També se n'han enviat pel pla Plaseqcat (6%) i Plaseqta (3%).

Les alertes consisteixen en la recepció de notificacions emergents a la pantalla dels telèfons mòbils intel·ligents que estiguin ubicats a la zona de l'emergència. El so d'avís és fort i estrident per poder alertar degudament. La difusió i recepció de les alertes es fa mitjançant la tecnologia de difusió per cel·les, que permet que les antenes de telefonia mòbil situades en una zona definida enviïn el missatge als telèfons mòbils que reben la seva cobertura.

Protecció Civil ha constatat que aquests sistemes d'avís, com les sirenes d'alerta en casos de risc químic, sovint provoquen un augment immediat de trucades al telèfon d'emergències 112. En molts casos, les persones intenten obtenir més informació o confirmació sobre l'alerta rebuda, generant una alta càrrega de demanda pel personal que gestiona les trucades. Tot i això, a mesura que els ciutadans es familiaritzen amb aquests sistemes, les trucades van baixant.

Per exemple, en el cas de les sirenes d'avís per risc químic, que fa més d'una dècada que estan implantades a Catalunya, s'observa que durant el 2012 es rebien una mitjana de 382 trucades per cada prova de sirenes i enguany s'ha reduït a quatre trucades per prova. Protecció Civil ho atribueix a les campanyes de sensibilització i els enviaments al mòbil informant que sonaran les sirenes i que es tracta d'una prova i no d'una emergència.

Pel que fa a les alertes de Protecció Civil, el 14 de setembre del 2023 es va fer l'exercici d'implantació i el 112 va rebre 421 trucades informatives a Barcelona. En canvi, el 4 de novembre en l'enviament que es va fer per l'alerta per fortes pluges, va rebre 251 trucades.

Tot i la tendència positiva, Protecció Civil ha recordat que el telèfon ha de ser utilitzat exclusivament per a comunicar situacions d'emergència real, com accidents, incendis o altres perills imminents.

La directiva 2018/1972 el Parlament Europeu i del Consell imposa l'obligació a tots els països membres de disposar de sistemes d'alerta basats en telefonia mòbil. D'aquesta manera es va impulsar l'EU-Alert, un protocol de difusió i recepció d'alertes que funciona mitjançant la tecnologia de difusió per cel·les. Durant el darrer trimestre del 2022 es van fer proves a les diferents comunitats des del sistema estatal Es-Alert, que en el cas de Catalunya va ser el 2 de novembre en el marc del simulacre de confinament per risc químic que va tenir lloc a Tarragona. El sistema va estar plenament operatiu l'1 de febrer del 2023.