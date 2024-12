La Plataforma LGTBI rebutja «rotundament» la proposta del PSOE d’eliminar la ‘Q’ i el ‘+’ en els textos legislatius

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma LGTBI de Catalunya ha manifestat el seu «rotund rebuig» a la ponència aprovada en el 41è Congrés del PSOE que proposa fer caure la 'Q' i el '+' de l'acrònim LGTBIQ+ que fa referència a aquelles persones que rebutgen tota mena de classificacions del sistema binari home-dona, els asexuals o els pansexuals, entre d’altres.

«Lluny de ser un gest d’inclusió, suposa un retrocés en el reconeixement de les identitats diverses i en els esforços aconseguits com a moviment», ha denunciat la plataforma en un comunicat en què acusa els socialistes de voler «invisibilitzar» les comunitats del col·lectiu.

Com a resposta, la plataforma proposarà incorporar les sigles Q, A i + al seu nom per «reflectir millor la diversitat del col·lectiu».«Les sigles LGTBIQA+ no són simples lletres: representen milions de persones que han lluitat i continuen lluitant per la seva visibilitat, dignitat i drets», han avisat en el text difós aquest diumenge.

«Canviar aquest marc simbòlic i polític sota arguments que n’ignoren el profund significat és invisibilitzar les nostres comunitats i desmuntar dècades de treball a favor de la igualtat i la diversitat», han afegit.

La Plataforma LGTBI de Catalunya ha alertat també que la mesura proposada pel PSOE arriba «en un moment especialment preocupant en què creixen les agressions LGTBI-fòbiques i en què es qüestionen drets fonaments en diversos fronts polítics».

«L’eliminació de les nostres sigles ens fa més vulnerables davant d’aquells que volen esborrar les nostres existències», han manifestat. La plataforma ha admès que els resulta «profundament preocupant» que en el context actual «algunes veus de posicions que històricament han defensat els drets humans presentin discursos que caricaturitzen o banatizen» les reivindicacions del col·lectiu.

Com a mostra del seu «compromís» amb la diversitat i les persones que conformen el col·lectiu, la junta de la Plataforma LGTBI ha decidit portar a la pròxima assemblea la proposta d’incloure oficialment les sigles Q, A i + al seu nom. «Aquesta decisió vol reflectir millor la pluralitat d’orientacions, identitats i realitats que formen part de la nostra lluita, enfortint la nostra unió davant de qualsevol intent d’invisibilització».

«Reclamem al PSOE i a totes les forces polítiques el compromís clar i ferm amb el col·lectiu LGTBIQ+. Les paraules importen, les sigles importen, perquè són la representació de la nostra història i el nostre», han sentenciat.