Les carreteres catalanes viuen un dels caps de setmana més tràgics de l'any amb 8 morts

La mort aquest matí d’un motorista que ha sortit de la via a Girona converteix aquest cap de setmana en un dels més tràgics de l’any a les carreteres en Catalunya, a l’haver-se registrat ja vuit víctimes mortals, cinc morts en vies interurbanes i dos en carrers de dos municipis.

L’últim accident ha tingut lloc cap a les onze del matí en el quilòmetre 17,7 de la carretera N-260, en el municipi de Llançà (Girona), on un motorista ha sortit de la via i ha mort a causa de la caiguda.

Fins al lloc de l’accident s’han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Ahir a la matinada, dos joves van morir a Cambrils (Tarragona) en sortir de la via el vehicle en el qual viatjaven, sinistre en el qual un altre va quedar en estat crític i una jove, ferida greu.

A més, un motorista va morir també ahir en estavellar-se contra les lletres que en una rotonda anuncien l’inici del terme municipal de Cunit (Tarragona) mentre una dona va morir atropellada per un camió a la localitat fronterera de La Jonquera (Girona). Per la tarda, un altre motorista va patir una caiguda mortal a Montmell, al Baix Penedès.

Aquest diumenge han mort els dos ocupants d’un vehicle en un accident registrat a primera hora a l’autopista AP-7 a l’altura del municipi gironí de Vilablareix, quan un tràiler els ha envestit després que baixessin de l’automòbil per un xoc previ amb un petit camió.

Fonts del Servei Català de Trànsit han explicat a EFE que en els primers quinze dies del present mes de novembre no s’havia registrat cap mort a les carreteres de Catalunya i que, per contra, en aquest cap de setmana ja són cinc les víctimes mortals hagudes en tres accidents registrats en les vies interurbanes.

Segons les dades de Trànsit, amb les d’aquest matí són 119 les persones mortes en accident de trànsit aquest any en les vies interurbanes catalanes.

Aquestes xifres no comptabilitzen les víctimes mortals d'accidents que han tingut lloc en vies urbanes, com és el cas de la dona que ha estat atropellada per un camió a La Jonquera, o els motoristes morts a Cunit i Montmell.