Detingut in fraganti després de nou robatoris en un mateix bloc de pisos turístics de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte 9 de novembre un home de 57 anys quan sortia d'un edifici del districte de Sant Martí on hauria comès nou robatoris amb força de pisos turístics. L'arrestat hauria sostret més de 15.000 euros en joies i objectes de valor, uns 3.000 euros en metàl·lic i documentació de les víctimes.

L'home, que intentava ocultar el rostre, feia vigilàncies per l'exterior de l'edifici dels apartaments abans d'accedir-hi. Per entrar, aprofitava que ho feien altres persones o per la porta del darrere utilitzant una clau electrònica. Un cop a l'interior, es passejava lliurement per l'immoble.

Els veïns, tot turistes, no es coneixien i, per tant, no sospitaven d'ell. Per accedir als pisos utilitzava el mètode de la radiografia i així no deixava marques de forçament. Si la porta estava tancada amb clau, no dubtava a forçar-la fent palanca.

Els investigadors van establir un dispositiu de localització de l'investigat des de principis de novembre, a causa dels diversos robatoris registrats. Finalment, dissabte passat el van detectar quan sortia de l'immoble i el van detenir.

Duia un plàstic per obrir portes a mode de radiografia i anava vestit amb un barret de pescador, per ocultar el rostre a les càmeres de seguretat. El detingut té set antecedents policials, tot per robatoris amb força. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.