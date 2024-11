Catalunya es manté líder en desnonaments a l'Estat amb gairebé 4.000 casos en mig any

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya continua liderant l’Estat en desnonaments, ja que durant la primera meitat de l’any se n’han executat 3.961, gairebé el doble que la segona comunitat autònoma, Andalusia (2.205). Són dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) analitzades per l’ACN, que confirmen que en relació a la població, Catalunya també està per sobre de la resta de comunitats autònomes, amb 50 llançaments per cada 100.000 habitants els primers sis mesos del 2024.

De fet, un de cada quatre desnonaments a l’Estat es duen a terme a Catalunya on, els vinculats al lloguer representen la gran majoria, un 75% del total. Les dades són pràcticament idèntiques al primer semestre de l’any passat, però inferiors al mateix període del 2021 i el 2022. Entre el gener i el juny es van executar 2.967 desnonaments per impagament del lloguer a Catalunya, que és líder a l’Estat en aquesta modalitat tant en números absoluts com tenint en compte la població.

Es tracta d’una ràtio de 37 per cada 100.000 habitants. Pel que fa als llançaments per execució hipotecària, el país també lidera el rànquing autonòmic amb 605 casos, però no en termes relatius, ja que la ràtio de 7,6 desnonaments per aquest motiu queden lluny dels 16 de Múrcia o els 10 del País Valencià. Els 389 llançaments registrats pel CGPJ a les comarques catalanes durant la primera meitat de l’any responen a altres motius.

Els desnonaments totals executats de gener a juny del 2024, 3.961, són pràcticament els mateixos que el mateix període del 2023 (3.989), quan el país també va ser líder autonòmic tant en nombres absoluts com en proporció, però suposen una caiguda respecte al 2021 i el 2022, amb 5.061 i 4.824 respectivament.

Al seu torn, aquests dos anys van veure els números créixer respecte a l’any de la pandèmia, quan la xifra es va quedar en 2.326. El 31 de març del 2020, el govern espanyol va aprovar un decret per suspendre els desnonaments de qualsevol tipus a llars vulnerables econòmicament i social de l’habitatge habitual, una mesura que s’ha anat allargant en el temps i que actualment acaba el 31 de desembre d’aquest any.

Girona, la província de l’Estat amb una ràtio de desnonaments més alta

Per províncies, el segon trimestre del 2024 Barcelona se situava en primer lloc a nivell estatal, amb 1.428 desnonaments practicats, prop del doble que Madrid, la segona (831). A Girona se’n van comptabilitzar 329, a Tarragona 219, i a Lleida, 115.

Per ràtio de casos per cada 100.000 habitants, les quatre demarcacions catalanes se situen als primers llocs, ja que Girona és la primera província de tot l’Estat (amb una proporció de 40), seguida de Guadalajara (26), Lleida i Tarragona (25 cadascuna) i Barcelona (24). La Comunitat de Madrid se situa en els 11 llançaments per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana espanyola és de 16.

Les dades de l’òrgan regulador del sistema judicial també reflecteixen que durant el segon trimestre d’aquest any, els jutjats de primera instància han tramitat 128 peticions de recuperació de la plena possessió d’habitatges per part de propietaris que han vist com el seu immoble ha estat ocupat il·legalment. La proporció és d’un 20% del total de 639 procediments que s’han tramitat arreu d’Espanya entre l’abril i el juny.