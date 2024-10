Puigdemont i Turull registren una candidatura unificada per liderar Junts

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont com a president i Jordi Turull com a secretari general encapçalen l'única candidatura que es preveu al congrés nacional de Junts a Calella (Maresme). Aquest dissabte a la tarda han presentat la seva candidatura, conformada per 29 persones de la màxima confiança de l'expresident i on perden poder Laura Borràs i els seus afins. L'acompanyaran Judith Toronjo com a secretària d'organització i Mònica Sales, Míriam Nogueras, Josep Rius i Antoni Castellà com a vicepresidents i 23 vocals.

El termini per a presentar candidatures finalitza a les 5.30 de la matinada. Aquest diumenge, entre les 8h i les 13h, tota la militància podrà votar telemàticament. A les 13.30 es proclamaran els resultats en la clausura del conclave.Pel que fa a la resta de l'estructura, Teresa Pallarès serà la secretària de finances.

Els 21 vocals seran Jeannine Abella, Victòria Alsina, Joan Canadell, Jaume Casañas, Violant Cervera, Assumpta Cros, Josep Maria Cruset, Ennatu Domingo, Anna Erra, Jordi Fàbrega, Glòria Freixa, Gemma Geis, Jaume Giró, Oriol Izquierdo, Anna Navarro, David Saldoni, Aleix Sarri, Isidre Sierra, Francesc Ten, Ariadna Urroz, Teresa Vallverdú, Salvador Vergés i Xavier Vinyals.

En la roda de premsa de presentació de la candidatura, Jordi Turull ha defensat que «el partit inicia una etapa d'obertura a tota la societat» amb la incorporació de noves tradicions polítiques, i que així es «tradueix» amb diferents sensibilitats a l'executiva. També ha subratllat que 16 persones no havien estat a l'anterior direcció i que hi ha perfils «de tots els territoris».

El congrés extraordinari de Junts suposarà un canvi en els equilibris de poders a Junts. Laura Borràs deixarà de ser la presidenta del partit dos anys després, per cedir el pas a Carles Puigdemont, que s'envoltarà de persones de la seva màxima confiança. Amb ella, que se situarà al capdavant de la fundació FunDem heretada de Demòcrates, també marxaran dirigents afins, com la vicepresidenta Aurora Madaula o el secretari d'organització, David Torrents.

Turull ha rebatut que «hi ha hagut molta literatura» sobre la seva «batalla» amb Laura Borràs i no s'ha donat per al·ludit amb el comiat de la presidenta sortint, que va denunciar «el costat fosc de la política». En aquest sentit, ha recordat com «companys de viatge li van enviar mariatxis i li van tirar bitllets impresos amb la seva cara».

Esmenes rebutjades

Aquest divendres al vespre, els delegats del congrés nacional de Calella (Maresme) ja van començar a debatre i votar les diferents esmenes. I van apostar per mantenir les candidatures «tancades i bloquejades» a la direcció del partit. Segons fonts del partit, l'esmena a favor de candidatures obertes va ser rebutjada amb 43 vots a favor, 238 en contra i 7 en blanc.

Aquesta novetat va ser introduïda per la direcció per evitar que determinats dirigents rebessin «vots de càstig», com va passar fa dos anys a Argelers amb David Torrents, secretari d'organització i afí a Laura Borràs. Tampoc no ha prosperat l'esmena contra la doble militància, ni la que demanava un requisit de sis mesos d'antiguitat per optar a càrrecs. Aquesta condició va ser suprimida per a flexibilitzar l'entrada d'independents a l'executiva de la formació.

Turull ha defensat l'aposta per llistes bloquejades i tancades, i ha minimitzat la dissidència interna. «Volem potenciar l'equip, no les individualitats», ha defensat el secretari general. S'ha remès al resultat de les votacions i ha retret que «les crítiques no han estat de dins, sinó de fora».