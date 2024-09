Catalunya rep gairebé 2,4 milions de turistes internacionals durant el juliol i supera les xifres prepandèmia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya va rebre 2.384.535 turistes estrangers durant el juliol, un 3,7% més que el mateix període de fa un any i un 0,67% per sobre del 2019, segons les dades de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, es van superar lleugerament els registres prepandèmia i Catalunya es va situar com a segon destí preferit de l'Estat en el setè mes de l'any, tan sols per darrere de les Balears. En ple debat sobre la massificació turística, l'INE també ha indicat que en l'acumulat entre gener i juliol Catalunya ha estat la comunitat autònoma que més visitants internacionals ha rebut, fins a 11,5 milions, un 10,5% més que el 2023.

De fet, l'INE constata que Catalunya va camí de tancar un any de rècord per al sector turístic, ja que l'agregat en els set primers mesos de l'any ha assolit la xifra més alta de visitants de la sèrie històrica -en el cas de les comunitats autònomes es remunta al 2016-. Fins al moment el màxim el marcava el 2019, amb gairebé 11,3 milions de turistes, 178.000 menys que enguany.

Per ara, el juliol ha estat el mes que més turistes han arribat a Catalunya. Ressalta també que, malgrat que s'han rebut més turistes que el 2019, les xifres no representen un màxim històric de l'INE en aquesta època de l'any, ja que el juliol del 2017 van ser més de 2,55 milions.

Pel que fa a despesa, de mitjana, els turistes que van arribar a Catalunya van gastar 220 euros per persona i dia, un euro menys que fa un any i 21 euros més que el 2019. La despesa total dels visitants estrangers es va enfilar fins als 3.127,32 milions d'euros, un 2,1% més que l'any anterior. Cal tenir en compte, però, l'impacte de la inflació. Ressalta també que en els set primers mesos de 2024 Catalunya s'ha posicionat com la comunitat que ha concentrat més despesa de tot l'Estat, un 18,9% del total.

Gairebé 10,9 milions de turistes a l'Estat

Al conjunt de l'Estat durant el juliol van arribar gairebé 10,9 milions de turistes internacionals, un 7,3% més que fa un any. En la mateixa línia que Catalunya, en els set primers mesos de l'any la xifra de visitants ha assolit la seva xifra més alta, fregant els 53,4 milions -un 12% més que fa un any-.

Per país de residència, mirant únicament el setè mes de l'any van ressaltar els visitants procedents del Regne Unit (2,05 milions) i els francesos (1,6 milions). Respecte del 2023 ressalta l'augment dels turistes vinguts dels Països Baixos (+16,5%), Estats Units (+11,3%) i Bèlgica (+10,2%).

Sobre la despesa, al conjunt de l'Estat va augmentar un 11,9% interanual, fins als 15.535 milions. Per dia, l'increment va ser del 2,1%, fins als 195 euros. Sis de cada deu turistes es van allotjar en hotels.

