Manos Limpias denuncia Gonzalo Boye per «cooperar» en la fugida de Puigdemont

Manos Limpias ha denunciat l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, per «còmplice, encobridor i cooperador» en la fugida de l'expresident després del seu retorn a Catalunya i la desaparició el dia de la investidura de Salvador Illa.

Segons ha avançat El Nacional i ha confirmat l'ACN, l'entitat ha demanat la seva detenció davant la «gravetat dels fets». Manos Limpias l'assenyala per un presumpte delicte «d'obstrucció a la justícia i de l'omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la seva persecució com a còmplice i encobridor». La denúncia ha estat interposada pel secretari de l'organització, Miguel Bernad. Assegura que Boye «està actuant com el cervell de totes les actuacions delictives» de Puigdemont.

L'entitat indica que el fet que Boye estigués sobre l'escenari el 8 d'agost des d'on Puigdemont va pronunciar un breu discurs i que l'acompanyés al baixar «agafant-lo de l'espatlla» minuts abans que l'expresident desaparegués, és una «prova inequívoca». També manifesta que Boye actua com a «portaveu» del líder de Junts per les seves publicacions a X relacionades amb l'operació.

L'ACN ha pogut confirmar que Boye encara no ha rebut la denúncia i que se n'ha assabentat per la premsa. «És evident que a alguns els molesta que exerceixi com a advocat del president Puigdemont», ha publicat a X.

