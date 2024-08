Tot a punt per a la rebuda a Carles Puigdemont al passeig Lluís Companys de Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Desenes de persones es concentren al passeig Lluís Companys de Barcelona per rebre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Diverses entitats i partits independentistes han fet una crida a fer una «rebuda institucional» a l'expresident a partir de les 8 del matí d'aquest dijous.

Entre els convocants hi ha l'ANC, Òmnium, l'AMI i el Consell de la República, així com Junts, ERC i la CUP, que hi donen suport. Aquesta mobilització es produeix poc abans i a pocs metres de distància de l'inici del ple del Parlament que ha d'investir Salvador Illa, que està previst per a les 10 del matí.

Acte de rebuda a Carles Puigdemont.ACN

Et pot interessar