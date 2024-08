Òmnium lamenta que es perdi el govern independentista: «Salvador Illa no era ni és la nostra opció»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Òmnium Cultural ha lamentat que es perdi la presidència i un govern independentistes a la Generalitat amb la previsible investidura de Salvador Illa com a nou president. «Salvador Illa no era ni és l'opció d'Òmnium Cultural», han subratllat en un comunicat.

L'entitat ha advertit que no es mantindrà «al marge de cap front on estigui en joc el futur polític de Catalunya» i per això ha avisat que seran «extremadament exigents i crítics amb tot allò que afecti la llengua, la cultura, la cohesió social i el país». «Allà on calgui defensar-los, Òmnium hi serà», asseguren.

D'altra banda, l'entitat també ha afirmat que serà «al costat» de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el seu retorn. «Defensarem l'honorabilitat de la presidència de la Generalitat que ell representa», han afirmat.

De fet, s'han referit a la possibilitat que pugui ser detingut i creuen que aquesta hipòtesi és «un fet gravíssim» perquè «posaria de manifest la rebel·lia del poder judicial davant una llei democràtica aprovada parlamentàriament pel poder legislatiu», com és la llei d'amnistia. «Defensar el retorn i la llibertat del president Puigdemont és defensar la legitimitat de la causa en defensa dels drets i les llibertats de Catalunya», insisteixen.

Al comunicat Òmnium es lamenta que el futur Govern de la Generalitat estigui format per un partit que no defensa «el consens a favor del dret a l'autodeterminació» i es compromet a fer tot el que sigui a les seves mans per reconstruir els nous consensos majoritaris que calen».

De fet, l'entitat remarca que «hi ha país més enllà del Govern» i diuen que des de la societat civil no volen «perdre ni un minut més en retrets estèrils». En aquesta línia, volen bastir una majoria cívica i social que permeti «recuperar l'hegemonia també en l'àmbit polític i institucional».

