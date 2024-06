Petit incendi i evacuació a McLaren abans de l’últim lliure a Montmeló

Un petit incendi al 'motorhome' de McLaren -en principi, sense lamentar ferits greus- ha provocat durant el matí d’aquest dissabte l’evacuació del mateix en el circuit barceloní de Montmeló, seu del Gran Premi d’Espanya de Fórmula U.

Just abans de l’arrencada del tercer i últim entrenament lliure, s'ha produït, presumptament com a conseqüència d’un curtcircuit, un incendi a sobre de la zona de cuina de l’esmentada instal·lació de l’equip per al que piloten l’anglès Lando Norris i l’australià Oscar Piastri, per la qual cosa va caldre cridar als serveis d’emergència, entrant al 'pàdoc' diversos camions de bombers, que van apagar les flames.

Pel que sembla, un parell d’ells van haver de ser evacuats en ambulància, com a conseqüència de la inhalació de fum.

En un escarit comunicat, McLaren va informar que el personal del seu equip havia sortit sa i estalvi de l’incident.

«Aquest matí, hem evacuat el nostre 'hospitality' del 'pàdoc' després d’una alerta d’incendi. L’equip ha estat evacuat de forma segura mentre els bombers locals s’ocupen de l’assumpte», resa la breu missiva de l’escuderia de Woking feta pública a Montmeló.

