Podem obre la porta a presentar candidatura en cas de repetició electoral

Podem Catalunya obre la porta a presentar candidatura en cas de repetició electoral. El portaveu de Podem, Andrés Medrano, ha assenyalat que «prendran la decisió quan arribi el moment», però ha remarcat que «la ciutadania ens ha avalat com a espai» després de les eleccions europees, quan van aconseguir més de 110.000 vots, quedant per davant dels Comuns Sumar.

De fet, sobre una reagrupació de l'espai amb els comuns, Medrano no ha volgut valorar-ho perquè considera que tant Sumar com els Comuns estan en un moment «d'autoavaluació». «Hem de respectar els seus tempos», ha afegit. D'altra banda, Podem ha explicat que el pròxim 6 de juliol farà una trobada amb la militància per validar el full de ruta de la formació.

Medrano defineix la trobada com un «procés d'enfortiment intern» perquè la militància tingui «una veu cada vegada més clara vers el que preocupa a la ciutadania», ha apuntat. Podem va aprovar el document polític, una mena de full de ruta que marca les línies estratègiques del partit, el passat mes de febrer durant les primàries per escollir la direcció de la formació. Medrano ha subratllat que la reunió servirà per «revalidar-lo o posar en debat aspectes més concrets».

No negocien amb Sumar Comuns

Preguntat sobre si negocien amb Comuns Sumar per reunificar l'espai com havien demanat alguns líders dels comuns, Medrano ha afirmat que no. Des de Podem han matisat que ells tenen «molt clar qui és l'enemic: la dreta». Però ha explicat que volen «respectar els tempos» de Sumar ja que s'estan reorganitzant després que Yolanda Díaz deixés la coordinació de Sumar la setmana passada.

Els de la formació morada consideren que tenen més força després de les eleccions europees. «L'aval el tenim», ha advertit als seus antics companys de coalició. Els resultats han posat «negre sobre blanc» ha insistit assenyalant que van obtenir més vots que els comuns.

