Activistes pel clima denuncien que els avenços en sostenibilitat a Catalunya el 2023 han estat «imperceptibles»

Activistes pel clima agrupats en la plataforma El Futur és Ara han denunciat aquest dissabte que els avenços «efectius i observables» en sostenibilitat el 2023 a Catalunya han estat «pràcticament imperceptibles».

El col·lectiu no veu millores ni en la lluita contra el canvi climàtic, ni en la pèrdua de biodiversitat ni en la transició verda social i econòmica. L'organització lamenta que l'avançament electoral ha suposat «deixar en suspens» polítiques «estratègiques» per lluitar contra «el deteriorament inexorable» dels recursos naturals.

En són exemples, afirma el col·lectiu, els «pressupostos de carboni», el «pla territorial d'energies renovables», o la transposició de la Directiva europea de Renovables, entre d'altres.

El grup recorda que científics ambientals de renom internacional com Josep Peñuelas, Pep Canadell o Mar Reguant han manifestat que ens trobem en «la legislatura del no retorn ambiental», per la qual cosa el col·lectiu considera «urgent» posar la sostenibilitat «al capdavant del full de ruta» del país durant la propera legislatura.

Es corre el risc, afirma El Futur és Ara, de portar Catalunya «cap al col·lapse de molts sectors productius i cap a unes condicions de vida molt més adverses que les actuals». En aquest sentit, el col·lectiu reclama que el futur executiu situï la lluita contra el canvi climàtic en el rang d'una vicepresidència.

Tot plegat s'ha explicat en el marc d'una jornada divulgativa celebrada aquest dissabte a Barcelona en què el col·lectiu també ha fet propostes per als cent primers dies del futur govern.

A banda d'elevar a vicepresidència «l'emergència climàtica», també es proposa desburocratitzar la transició energètica i la descarbonització i crear un Clúster de Recerca en Canvi Climàtic per a la coordinació institucional i de la investigació en aquest camp.

