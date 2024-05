L’Institut Cartogràfic ajudarà els Mossos a detectar plantacions de marihuana des de l’aire

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) aprofitarà la seva tecnologia per ajudar els Mossos d’Esquadra en la prevenció, detecció i anàlisi de possibles delictes al territori. Gràcies als seus instruments de visualització es podran detectar plantacions de marihuana o millorar la visualització de dades de delictes per àrees geogràfiques. La Conselleria d’Interior ha signat tres addendes al conveni amb l’ICGC i assumirà els prop de 93.000 euros del cost.

La primera addenda té per objectiu la detecció de plantacions il·legals de drogues mitjançant l’anàlisi de dades d’observació aèria o de satèl·lit. L’ ICGC té encomanades les tasques d’observació de la Terra per proveir al Govern de la geoinformació necessària per a la gestió del territori. En aquest sentit, la tecnologia i la metodologia emprada per l’ICGC en el tractament de les dades d’observació obtingudes poden esdevenir peces clau i alhora millorar la detecció de les plantacions il·legals de drogues que s’estenen a molts punts del territori.

Al llarg dels anys, els Mossos d’Esquadra han anat incorporant avenços i mitjans tecnològics útils en aquesta lluita contra el tràfic de drogues. Així, es fan servir vols d’avionetes i d’helicòpters, i darrerament s’han afegit els sistemes aeris no tripulats, també anomenats drons. Tot i que aquesta estratègia ha permès el desmantellament d’una gran quantitat de plantacions de marihuana de difícil accés, també és cert que porta associada certes limitacions espacials i temporals, així com una gran inversió de recursos.

La utilització de les dades d’observació de la Terra que efectua l’ICGC, des de satèl·lit o aportades per la cobertura aèria del territori, pot incrementar l’eficiència de les actuacions policials i alhora detectar noves plantacions de marihuana.

En aquest sentit, ambdues institucions treballaran per desenvolupar una metodologia que permeti, a partir de les característiques biofísiques, fenològiques i estructurals, discriminar el cànnabis de la vegetació o cobertes vegetals circumdants. El cost d’aquest projecte de col·laboració és de 27.217,71 euros i serà assumit pel Departament d’Interior en el seu pressupost.

La segona addenda té per objecte la formació i anàlisi de la utilització de sensors situats a plataformes d’observació a terra embarcades en avions estratosfèrics (HAPS) per a tasques de vigilància i seguretat. Després dels mitjans aeris tripulats, com avions i helicòpters, i els drons, ara s’estan començant a desplegar els avions o satèl·lits estratosfèrics (HAPS, per les sigles en anglès), que poden volar més a munt de l’espai aeri regulat, on operen els vols comercials ordinaris, però encara dins l’atmosfera terrestre, a uns 20 km d’altitud.

Fins ara, l’ICGC proveïa de dades d’observació de la Terra mitjançant sensors embarcats en avions convencionals, plataformes en satèl·lits i, darrerament, amb drons. Amb aquesta nova tecnologia dels sistemes HAPS es millora i s’amplia les capacitats d’obtenció d’informació de la realitat del territori.

Aquesta col·laboració institucional ha de permetre formar al cos de Mossos d’Esquadra en aquesta nova tecnologia, i avaluar-ne la seva aplicació en el camp de la seguretat i la lluita contra la delinqüència. El cost d’aquest projecte és de 39.932,73 euro i serà assumit pel Departament d’Interior en el seu pressupost.

La tercera addenda te el propòsit de la realització, actualització, integració i hostalatge de visors cartogràfics de dades delinqüencials i altres dades policials. El juliol del 2019 es va presentar el primer visor del mapa delinqüencial de Catalunya elaborat conjuntament entre els Mossos d’Esquadra i l’ICGC. Després de més de 4 anys, es proposa actualitzar aquest mapa en tres eixos principals.

En l’eix tecnològic es vol incorporar les últimes novetats en tecnologia web i les darreres versions de les llibreries de mapes i estadístiques. Aquestes millores seran completament compatibles i adaptables a la visualització en dispositius mòbils.

El visor es connectarà, visualitzarà i interrogarà en temps real sobre les dades publicades al portal de dades obertes. D’aquesta forma, l’actualització de dades serà automàtica.

Finalment es permetrà la creació i configuració de visors, a partir de paràmetres, a la seva web. Això ha de fer possible anar més enllà del mapa delinqüencial i permetre incorporar altres dades al mapa.

Amb aquestes millores es pretén incorporar noves funcionalitats com veure les dades amb paleta semafòrica a partir de la mitjana d’un delicte concret a Catalunya; veure les dades segons el seu índex ponderat per població/total delicte; veure les dades per àmbit territorial, des de tot Catalunya als municipis de més de 20.000 habitants, passant per les regions policials, les àrees bàsiques policials i les comissaries de districte; i poder efectuar una comparativa multianual mitjançant gràfics d’evolució d’un mateix fet delictiu, per anys i per àmbit, i observar si creix o decreix al llarg del anys.

Així mateix, està previst el desenvolupament de nous visors de temàtica policial basats en dades obertes i amb els límits administratius d’Àrea Bàsica Policial, de manera que serà possible visionar incidents atesos pels Mossos, o les investigacions internes efectuades al personal de la policia. El cost d’aquest projecte és de 25.592,23 euros i serà assumit pel Departament d’Interior en el seu pressupost.

Et pot interessar