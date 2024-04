Mor als 88 anys el ginecòleg Santiago Dexeus

El ginecòleg Santiago Dexeus i Trias de Bes ha mort aquest divendres al matí a Barcelona als 88 anys d'edat, segons ha confirmat a l'ACN el centre mèdic Women's, que va fundar el mateix Dexeus al costat del seu fill Damià Dexeus i de Francisco Carmona, actual cap de Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

La mateixa font ha explicat que Dexeus feia cinc o sis anys que no exercia, afectat per la malaltia que finalment ha posat punt i final a la seva vida. Al llarg de la seva trajectòria va contribuir a avenços científics a l'especialitat com ara el diagnòstic precoç del càncer o la cirurgia oncològica. També se li atribueix la primera laparoscòpia ginecològica i el fet de ser pioner en la pràctica de la fecundació 'in vitro'.

El 1984 Santiago Dexeus va dirigir l'equip que va aconseguir el naixement del primer nadó proveta a Espanya, fita que es va assolir un any més tard. El 1973 va fundar l'Institut Universitari Dexeus, del qual va formar part fins al 2004, quan la gerència el va expulsar per discrepàncies greus, en una acció que va comportar accions judicials d'ambdues parts.

Un cop fora de l'institut que havia creat trenta anys abans, va obrir una nova consulta ginecològica a la clínica Tres Torres de Barcelona. En l'àmbit de la docència Dexeus va ser professor a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i ponent a la Universitat de Chicago, entre d'altres. És autor de diverses obres sobre ginecologia, alguna d'elles traduïda a diversos idiomes, i va rebre nombrosos premis i distincions, entre d'altres la Creu de Sant Jordi o la Medalla del President Francesc Macià.