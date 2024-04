Quatre mossos, al banc dels acusats per bufetejar un jove i falsejar l’atestat per culpar-lo

L’Audiència de Barcelona jutja des de demà quatre mossos d’esquadra, per a qui la Fiscalia demana 8 anys de presó i 16 d’inhabilitació, acusats de bufetejar i tirar a terra a un jove, a qui se li van trencar tres dents, i per falsejar l’atestat inventant-se que els va agredir i es va autolesionar.

En el judici, que començarà demà a la secció setena de l’Audiència de Barcelona, l’acusació popular exercida pel col·lectiu de defensa dels drets humans Iridia sol·licita per als quatre mossos, entre ells un caporal, 15 anys de presó i 22 d’inhabilitació, així com que indemnitzin amb 20.000 euros a la víctima.

Tant la Fiscalia com l’acusació popular acusen els quatre agents dels delictes contra la integritat moral, detenció il·legal, lesions i falsedat documental i a més situen la Generalitat com a responsable civil subsidiària en les indemnitzacions, que el ministeri públic xifra en 3.400 euros.

Arran d’aquests fets, que van ser gravats per una veïna, la conselleria d’Interior va obrir un expedient disciplinari als quatre agents, pels quals el caporal va ser suspès de forma cautelar d’ocupació i sou durant un any i mig i posteriorment se li va canviar de destí, mentre que als altres tres agents també se’ls ha traslladat.

Els fets van |passar cap a les 23:30 hores del 13 de novembre de 2020, quan un grup de persones, entre elles la víctima, transitaven pel carrer Nou de Dulce de Barcelona, saltant-se el toc de queda per la covid, per la qual cosa els Mossos els van donar l’alto, ja que estaven cometent una infracció administrativa.

Per identificar aquest grup de persones, els Mossos els van indicar que havien de romandre prop d’una paret i que els entreguessin la documentació, la qual cosa els nois van fer.

Quan la patrulla verificava els seus documents, un dels integrants del grup, d’origen estranger, es va dirigir a un dels agents i li va dir que acabaven de robar un amic seu i que creia més important que la policia es dediqués a perseguir els lladres.

Aquest comentari, segons la Fiscalia, «va molestar en sobre manera» al caporal, que es va encarar amb el jove i «de manera sorprenent» li va bufetejar i li va empènyer contra la paret, per posteriorment arrossegar-lo fins al mig de la calçada i tirar-lo al terra, mitjançant una maniobra d’escombrada, fent que la víctima es colpegés el cap contra el terra, on el va retenir durant un minut.

Una vegada a terra, el jove va començar a cridar demanant auxili, davant del que els altres tres mossos acusats van anar al lloc i, «sense motiu justificat», segons la Fiscalia, van donar suport al caporal «sense efectuar cap objecció» a la seua conducta i sense provar d’evitar la seva actuació, de manera que van tenir immobilitzat el noi diversos minuts a terra, arribant a reclinar-se a sobre seu, el que va dificultar la seua respiració.

A més, el van subjectar les cames a l’altura dels turmells i van utilitzar les seues porres, el van emmanillar i després li van introduir al cotxe patrulla.

Mentre romania immobilitzat a terra, els agents van vexar la víctima amb frases com «ets unes escombraries, una merda,» segons sosté Iridia, que considera que els fets van tenir un «clar biaix racista».

Posteriorment, ja en dependències policials, i amb l’objectiu de justificar la detenció de la víctima, els acusats van redactar l’atestat policial, on «a posta de l’incert» de les seues afirmacions, li atribuïen al jove un delicte d’atemptat per clavar una puntada de peu i fer posat de donar un cop de cap a un d’ells, malgrat que era una conducta «que no va succeir en cap moment», segons la Fiscalia.

En la seua minuta policial, els agents van fer constar a més que hi havia un grup de tres individus «sud-americans, alterats, agressius, cridant als agents i desobeint les seues indicacions» i que el jove es va resistir «molt activament» a la detenció, clavant puntades de peu, mentre insultava i amenaçava els agents.

Segons Iridia, també sostenia falsament l’atestat que va ser el jove que, en quedar-se de bocaterrosa, va començar a colpejar-se el cap contra el terra i els va dir als policies: «em pagareu les dents».

El jove va passar a disposició judicial com a detingut l’endemà, el 14 de novembre de 2020, i no va ser fins juny de 2022 quan el seu cas va quedar definitivament arxivat, en provar-se que no havia agredit els agents ni es va mostrar agressiu ni va desobeir.

Tanmateix, segons Iridia, mentre aquesta denúncia s’estava investigant, el jove va tenir problemes per renovar els seus papers, ja que durant molt temps li han constat antecedents policials.