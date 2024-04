La pols del Sàhara romandrà fins demà a la tarda quan l’escombrarà un front fred

La pols en suspensió procedent del Sàhara que enterboleix aquests dies Catalunya romandrà fins demà a la tarda, quan l’arribada d’un front fred el desplaçarà cap a fora de la comunitat.

El servei Meteocat informa aquest diumenge que durant la jornada s’ha donat una notable intrusió de la pols sahariana en diferents nivells de l’atmosfera, fins el punt que avui i demà seran els dies en què aquest fenomen assolirà el seu zenit.

Dilluns a la tarda, s’atansarà un sistema frontal que allunyarà la pols en suspensió i que deixarà precipitacions a la nit.

Dimarts és possible que es registri precipitació intensa al nord-est i un descens acusat de la temperatura.

D’altra banda, segons les dades de Meteocat, la passada nit ha estat molt suau per a l’època de l’any en què ens trobem, amb mínimes per sobre dels 15 graus a l’interior de la vall d’Aran i amb el municipi tarragoní de Margalef vivint una nit tropical, ja que la temperatura no ha baixat dels 21,6 graus.

Meteocat destaca que aquest registre és el més elevat dels anotats a la seua xarxa d’estacions meteorològiques, per sobre de la que es va registrar el 16 d’abril de 2022 a la localitat empordanesa d’Espolla.