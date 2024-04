El carnet de família monoparental ja es pot descarregar al mòbil

El carnet de família monoparental ja està disponible en format digital al moneder digital de la Generalitat La meva cartera des d’aquest dijous. Les 69.351 famílies monoparentals reconegudes a Catalunya el poden descarregar als seus dispositius mòbils. L'opció de tenir el carnet en format digital en millora la disponibilitat, ja que fins ara, calia esperar a rebre el carnet al domicili per gaudir dels avantatges. Però a partir d’avui, un cop aprovat el reconeixement de família monoparental, és possible descarregar-se el carnet digital l’endemà mateix. El carnet digital porta associat un codi QR que els establiments o institucions poden fer servir per validar-ne les dades i la vigència i fer efectius els avantatges que dona.

Aquest carnet, que expedeix el Departament de Drets Socials, és un dels que genera més interacció amb la Generalitat de Catalunya i els seus canals d’atenció a la ciutadania.

La meva Cartera es va crear des de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, del Departament de la Presidència, amb la idea de tenir en un únic espai al mòbil tots els títols, carnets i permisos que emet la Generalitat de Catalunya. Així, qualsevol usuari es pot identificar allà on calgui, de manera fàcil, còmoda i segura. El primer títol que s’hi va incorporar va ser la targeta sanitària, tot seguit la de família nombrosa i ara s’hi suma el títol de família monoparental.

El pare o la mare pot descarregar-se el seu carnet i els de tots els seus fills i filles. D’aquesta manera, té disponibles els títols familiars per fer tràmits. Els adolescents a partir de 16 anys també poden tenir el seu carnet digital, ja que, a aquesta edat, es poden donar d’alta a l’idCAT Mòbil, el sistema per identificar-se al moneder digital.

A més de disposar del carnet en format digital, des de l’aplicatiu mateix es pot descarregar l’acreditació del títol en format pdf.

Aquest carnet, tant en format físic com digital, és un document oficial que acredita la condició de família monoparental i que també permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. En aquest sentit, les famílies que en disposen el poden utilitzar per accedir als beneficis que ofereix la Generalitat de Catalunya i que inclouen prestacions, ajuts per l’habitatge o avantatges en els àmbits de l’educació, la cultura, l’esport, el transport o el lleure educatiu, entre d’altres. Així mateix, dona accés als beneficis que contemplen les administracions locals per a les famílies monoparentals.

D’altra banda, la xarxa d'avantatges inclou també més de 3.000 comerços i entitats col·laboradores que ofereixen descomptes o tarifes especials per a les persones que acrediten la condició de pertànyer a una família monoparental.