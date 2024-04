Fernández diu que per investir Illa «hauria de trencar tots els acords amb els separatistes»

Alejandro Fernández assegura que els socialistes «haurien de trencar tots els acords amb els separatismes», a Madrid i a Catalunya, si volgués els vots del PPC per a ser investit després del 12-M. En una entrevista a Antena 3 aquest dilluns al matí, el candidat popular a les eleccions catalanes ha avisat que «no donaran alegrement la clau» del Govern a ningú i que, si tenen influència, «significarà la fi del procés». D'altra banda, després que Alberto Núñez Feijóo hagi defensat que si es donen determinades condicions podrien «establir converses amb Junts», Alejandro Fernández ha respost que «avui no es donen aquestes condicions i temo que no es donaran».

El candidat del PPC ha afegit que no veu «incoherència» entre el seu missatge i el de Feijóo. «La sintonia entre Feijóo i servidor sobre què cal fer a Catalunya és absoluta», ha conclòs.

En una altra entrevista a la COPE, Fernández ha denunciat que «si Salvador Illa ha d'escollir, preferiria mil cops pactar amb els separatistes abans que amb el PP». I ha assegurat que «no es pot incloure l'actual PSC en el bloc constitucionalista perquè estan en una operació conjunta per traslladar el procés al conjunt d'Espanya».