Evacuen els dos excursionistes accidentats al Parc Nacional d'Aigüestortes

Els Bombers de la Generalitat han evacuat en helicòpter els dos excursionistes accidentats al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al Pallars Sobirà. Els dos muntanyencs han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic menys greu i lleu, respectivament. Un ampli dispositiu de recerca va buscar ahir diumenge els dos excursionistes, que havien sortit dissabte a fer una ruta a la zona dels Encantats (2.749 metres) i no havien tornat al cotxe ni dormit a cap refugi. Van ser localitzats a última hora del vespre a la zona de la Valleta Seca, a l'entrada de la canal dels Encantats. Estaven orientats i conscients, però amb hipotèrmia i ferits a conseqüència d'un accident que havien patit hores abans.

Després de valorar l'estat del camí a recórrer fins al refugi Mallafré -ja de fosc i amb més de 60 centímetres de neu nova-, els Bombers van decidir muntar una tenda i passar la nit a l'exterior amb els dos excursionistes ferits. Els GRAE van treure els muntanyencs de la hipotèrmia aplicant la tècnica del 'burrito' per fer-los entrar en calor i han esperat l'evacuació a primera hora del matí d'aquest dilluns. L'helicòpter de rescat de Bombers s'ha enlairat des d'Olot i ha arribat al voltant de les 09.30 hores a la zona, on s'ha habilitat un espai per a l'aterratge. Inicialment, s'ha traslladat els ferits -un a un- a l'heliport de Tírvia i després el SEM els ha evacuat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Els Bombers han destinat una seixantena d'efectius en dos dies pel rescat i van establir el centre de comandament al parc d'Espot, des d'on han coordinat les tasques de recerca. S'han activat efectius del GRAE muntanya de Cerdanyola, la Seu d'Urgell, Olot, Valls i la Pobla de Segur, a banda d'efectius dels parcs de Bombers Voluntaris de la zona i el Grup Operatiu de Suport (GROS), que hi ha desplaçat la unitat sanitaritzada i els drons. També s'hi van desplaçar efectius del GRM dels Pompiers d'Aran i del SEM.