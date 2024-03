El govern espanyol recorre la ILP tramitada al febrer al Parlament per declarar la independència

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts recórrer davant del Tribunal Constitucional (TC) la ILP tramitada al febrer a la mesa del Parlament per declarar la independència. Tal com ha remarcat en roda de premsa el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, la impugnació de l'acord de la mesa per part de l'executiu suposa la «paralització immediata» de la seva tramitació. «Aquest recurs protegeix la Constitució, que és el nostre marc de diàleg i convivència», ha afirmat el ministre. Bolaños ha afegit que la proposta, impulsada per Solidaritat Catalana i avalada per Junts i la CUP, és «divisiva», «fractura la societat» i «genera tensió».

Segons la proposició de llei que vol impulsar Solidaritat Catalana, la declaració d'independència serà efectiva quan es donin tres circumstàncies: quan s'aprovi la llei, quan es negociï amb la comunitat internacional la «forma i el moment» de la declaració d'independència i quan sigui declarada per una majoria absoluta dels diputats en una sessió solemne del Parlament.