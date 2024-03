El pare de Neymar es fa enrere i decideix no ajudar Alves amb els diners de la fiança

Neymar da Silva, pare de l'exjugador del Barça Neymar Jr., ha anunciat a través de les xarxes socials que no ajudarà Dani Alves amb els diners de la fiança. L'excompany d'equip del seu fill no ha pogut sortir avui de la presó perquè no ha pagat el milió d'euros que el jutjat li demana com a fiança. En un principi havia transcendit que el pare de Neymar contribuiria a aconseguir la quantitat, després que ja ho fes amb la indemnització de 150.000 euros que la defensa d'Alves va entregar a la víctima, però avui ha dit a les xarxes socials que en aquell moment no hi havia vincle amb cap procés, a diferència d'ara. «Espero que en Daniel trobi amb la seva família les respostes que busca. Per a nosaltres l'assumpte ha acabat», ha afirmat.

«Com tothom sap, al principi vaig ajudar Dani Alves, sense cap vincle amb cap procés. En aquest segon moment, en una situació diferent d'aquella, en la qual les corts espanyoles ja s'han decantat per la condemna, s'està especulant i intentar associar el meu nom i el del meu fill amb un assumpte que ja no és de la nostra incumbència», afirma Neymar da Silva.

«Espero que en Daniel trobi amb la seva família totes les respostes que està buscant. Per a nosaltres, per a la meva família, l'assumpte ha acabat. Punt final», rebla al comunicat el pare de l'exjugador del Barça.

Alves va ser condemnat a quatre anys i mig de presó per haver violat una noia als lavabos d'una discoteca de Barcelona i duia catorze mesos en presó preventiva. La defensa va demanar l'alliberament de l'esportista mentre la sentència no sigui ferma, petició que el jutjat ha decidit atendre previ pagament d'una fiança d'un milió d'euros.

S'esperava que el jugador pogués sortir avui de la presó un cop satisfeta la quantitat, però a final del matí ha transcendit que els diners no havien estat ingressats i que, en conseqüència, Alves resta de moment a la presó.