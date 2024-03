Negreira es nega a declarar al jutjat pel suposats suborns arbitrals del Barça

L’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira s’ha acollit aquest dimarts al seu dret a no declarar davant del jutge que investiga els pagaments que durant anys li va fer el FC Barcelona.

Segons han informat fonts judicials, Negreira ha comparegut com investigat davant del titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durat tot just un parell de minuts i en la qual Negreira ha comunicat que s’acollia al seu dret a no declarar, sense entrar en més detalls de per què guardava silenci.

El jutge va acordar el gener passat la compareixença com investigat de Negreira després de concloure que, malgrat que pateix algun deteriorament de memòria, conserva les facultats mentals per ser jutjat, en contra del que va al·legar la seva defensa, si bé aquest dimarts davant del magistrat no ha al·ludit al seu estat de salut, segons les fonts.