Junts creu que PSOE i ERC s'han coordinat per entorpir la presència de Puigdemont al 12-M

Fonts de Junts consideren «evident» que el PSOE i ERC s'han «coordinat» perquè el calendari electoral del 12-M dificulti la presència de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont als comicis. Segons aquestes fonts, socialistes i republicans han buscat una excusa per justificar l'avançament electoral i han confiat que la tramitació judicial allargarà el retorn. Amb tot, segons aquestes fonts, Puigdemont ha fixat com a data de possible retorn la sessió d'investidura. I en aquest sentit, recorden que malgrat les reserves que puguin tenir, els magistrats estan obligats a aplicar la llei, i no es poden acollir tampoc a l'objecció de consciència.

«Creiem que tenen l'obligació d'aixecar les mesures cautelars», apunten fonts de la defensa, perquè «el legislador ha fet una llei i els jutges l'han d'aplicar». Si no ho fan, recorden, «sempre hem tingut algun as a la màniga».

En aquest sentit, destaquen que la llei estableix «clarament» que els jutges primer hauran d'aixecar les mesures cautelars com les ordres de detenció, i després, si ho volen, poden plantejar qüestions prejudicials als òrgans establerts.

Per tant, segons aquestes fonts, «no hi haurà d'haver cap problema jurídic» perquè Puigdemont pugui ser present a la sessió d'investidura.

«Estem convençuts que els jutges compliran mentre tramiten els seus dubtes», apunten, però això no haurà d'interferir en l'aixecament de les mesures cautelars.

Les mateixes fonts recorden que Puigdemont té oberta la possibilitat de presentar-se a les eleccions catalanes i també a les europees. El que no pot fer, recorden, és compatibilitzar les dues actes.

Aquestes fonts admeten que no hi ha una garantia total que Puigdemont no serà detingut quan torni a Catalunya un cop aprovada la llei. «Seria molt difícil de justificar» que fos així, afegeixen.