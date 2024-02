L'acusat d'abusar de cinc menors a Empuriabrava era com «un avi adoptiu» per a les nenes

Familiars de les menors que acusen un jubilat d'Empuriabrava (Alt Empordà) d'abusos sexuals entre els anys 2017 i 2019 han assegurat al judici, que es fa a l'Audiència de Girona, que el processat era «com un avi adoptiu» per a les nenes. Així, han detallat que les famílies tenien plena confiança en ell i en la seva dona i que les menors convivien molt temps amb el matrimoni, sobretot durant les vacances quan anaven a la platja o compartien àpats i celebracions. La dona de l'acusat, en canvi, ha assegurat que la relació amb una de les famílies era més aviat «de veïnatge fort» i no tant d'amistat. També ha dit que el processat no es quedava sol amb les nenes i que mai va veure cap actitud sospitosa. L'acusat afronta 35 anys de presó.

El judici a l'acusat d'abusar sexualment de cinc menors a Empuriabrava va començar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb les declaracions de les víctimes, a porta tancada. Aquest dimecres han declarat els pares de les nenes. Tres d'elles són germanes i les altres dues, germanastres.

La mare de les tres germanes ha explicat que va conèixer el processat i la seva dona a Empuriabrava, on eren veïns. El vincle entre les famílies va anar en augment i van començar a compartir temps junts, amb sortides a la platja, àpats i celebracions. Segons ha dit, l'acusat feia un rol «com d'avi adoptiu» de les nenes i, per això, li tenien plena confiança.

La fiscalia sosté que l'acusat va abusar de la germana gran quan tenia 15 anys, de la mitjana entre els 13 i els 15 i de la petita entre els 8 i 10 anys. Segons l'acusació pública, el processat es va «aprofitar» d'aquesta confiança que li tenien dipositada els pares de les menors per ser «amic» de les famílies i va fer tocaments a les nenes entre el març del 2017 i el març del 2019.

La mare ha declarat al judici que no van tenir coneixement dels presumptes abusos fins que una de les nenes de l'altra família ho va explicar a un psicòleg que li feia seguiment a l'escola. A partir d'aquí, la parella de l'àvia de la menor els va contactar per explicar-los la situació. «Creia que a elles també els hi podria haver passat perquè estaven sempre junts», ha dit l'home al judici. Va ser aleshores quan ho van preguntar a les filles i van acabar denunciant els fets.

Els pares de les altres dues menors, de qui hauria abusar el processat quan tenien 11 i 13 anys, també han declarat aquest dimecres i han explicat que no van sospitar res fins que la nena ho va acabar confessant. D'entrada, diuen, només van notar una davallada a nivell acadèmic i que les menors estaven més «retretes» però, com l'altra família, han asseverat que confiaven en el matrimoni de jubilats.

La mare d'una de les nenes ha exposat que va tenir una conversa telefònica amb el processat després que les menors expliquessin els fets. Segons ha dit, li va dir que només havia «jugat» amb les nenes a la platja. "

«Li vaig dir que com podia ser que, jugant, toqués parts que jo no toco com a mare. Ell em va penjar el telèfon», ha declarat.

Les acusacions defineixen un patró de conducta de l'acusat perquè, en la majoria dels casos i aprofitant la llibertat de moviments que tenia a l'apartament, entrava a l'habitació de les menors quan estaven soles dins l'estança i els hi feia tocaments a les parts íntimes per sota de la roba. Uns episodis que també es repetien quan anaven a la platja o a fer esport a un gimnàs.

No s'hi quedava sol

La dona de l'acusat, que no s'ha acollit a la dispensa de declarar al judici, ha negat que el processat es quedés sol amb les menors i, de fet, ha dit que ella sempre hi era present i que no va veure mai cap actitud sospitosa.

La fiscalia demana, en total, que el condemnin a 35 anys de presó. També sol·licita que no es pugui acostar ni comunicar-se amb les víctimes durant 10 anys i que estigui 10 anys en llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi les víctimes amb 100.000 euros pel dany moral causat.

La defensa nega els fets i demana l'absolució. A l'escrit de conclusions provisionals, indica que, en cas de condemna, li haurien d'aplicar l'atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat en arribar a judici i perquè la instrucció ha acumulat «paralitzacions» al llarg de diversos períodes per causes «no computables a l'acusat».

Està previst que el judici continuï dijous amb la declaració de l'acusat, les conclusions i els informes de la fiscal, les tres acusacions i la defensa.